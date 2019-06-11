ЦБ вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в потребкредитовании

Банк России принял решение принять дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в потребительском кредитовании, сообщается на сайте регулятора. Это сделано в целях ограничения рисков, которые связаны с закредитованностью населения.

ЦБ вводит в регулирование показателя долговой нагрузки (ПДН). С 1 октября Банк России планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита.

«Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения»,— отмечает регулятор.

По мнению ЦБ, повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН. Кроме того, это должно помочь увеличить капитал банков на покрытие убытков в том случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов граждан и ухудшению качества потребительских кредитов.

Насколько опасна неспособность граждан обслуживать долги по кредитам — в материале “Ъ”.