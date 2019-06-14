ТАСС: оправданный фигурант по делу об убийстве полковника ФСИН Мойсеенко снова задержан

Бывший замначальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко задержан по подозрению в получении взятки при строительстве крупнейшего в Европе нового следственного изолятора «Кресты», сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей его оправдала.

«Мойсеенко задержан у здания Ленинградского областного суда после оглашения оправдательного вердикта по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН. Он является подозреваемым в получении взятки при строительстве СИЗО в Колпино»,— сказал собеседник агентства.

По версии следствия, напомним, петербургский предприниматель Сабир Садыков узнал, что сотрудник регионального управления ФСИН России Николай Чернов собирает документы о недочетах, ошибках и хищениях, допущенных при строительстве «Крестов», так как он был куратором этого строительства. Об этом бизнесмен проинформировал своего знакомого господина Мойсеенко, и они решили устранить господина Чернова. Затем Сабир Садыков, по версии следствия, обратился к предпринимателю Игорю Захарову с просьбой достать оружие, после чего и убил сотрудника ФСИН. Полковник Николай Чернов был расстрелян вечером 2 марта 2017 года и позже скончался в больнице от полученных ранений. Сабир Садыков уже получил девять лет колонии (позже ему смягчили наказание на три месяца).

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «''Кресты'' не берут на себя убийство».