Присяжные оправдали фигурантов по делу об убийстве полковника ФСИН

В Санкт-Петербурге коллегия присяжных заседателей оправдала бывшего замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко, которого обвиняли в подстрекательстве к убийству одного из кураторов строительства нового следственного изолятора «Кресты» — сотрудника регионального управления ФСИН России Николая Чернова, а также предпринимателя Игоря Захарова, которого обвиняли в пособничестве и незаконном обороте оружия. Об этом “Ъ-СПб” сообщил адвокат Игоря Захарова Борис Логвиненко. По словам адвоката, в Ленинградском областном суде коллегия присяжных полностью оправдала Игоря Захарова и голосами 4 к 4 ответила на вопрос о событии преступления в случае Сергея Мойсеенко. Адвокат отметил, что оправдательный вердикт — «во многом заслуга следователя Матолыгина».

Как сообщал “Ъ-СПб”, адвокаты обвиняли старшего следователя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Илью Матолыгина, в чьем производстве находилось уголовное дело, в фальсификации документов, а также заявляли о многочисленных процессуальных нарушениях с его стороны.

По версии следствия, напомним, петербургский предприниматель Сабир Садыков узнал, что Николай Чернов собирает документы о недочетах, ошибках и хищениях, допущенных при строительстве «Крестов». Об этом бизнесмен проинформировал своего знакомого Мойсеенко, и они решили устранить господина Чернова. Затем Сабир Садыков, по версии следствия, обратился к предпринимателю Игорю Захарову с просьбой достать оружие, после чего и убил сотрудника ФСИН. Полковник Николай Чернов был расстрелян вечером 2 марта 2017 года и позже скончался в больнице от полученных ранений. Сабир Садыков уже получил девять лет колонии (позже ему смягчили наказание на три месяца).

Марина Царева, Санкт-Петербург