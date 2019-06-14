Ремонт Заневского проспекта завершится в октябре

В субботу, 15 июня, компания СК «Орион Плюс» приступит к ремонту дорожного покрытия Заневского проспекта. Работы, заказчикам которых выступает СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства», будут выполняться поэтапно: с 15 по 30 июня — на участке от Малоохтинского проспекта до реки Оккервиль, с 1 по 20 июля — от реки Оккервиль до проспекта Энергетиков, включая перекресток с проспектом Энергетиков и с 20 сентября по 11 октября — на участке от проспекта Энергетиков до линии ж/д (проспект Косыгина). Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как отметили в КРТИ, на время ремонта движение по Заневскому проспекту полностью закрывать не будут — ограничения для транспорта планируются по полосам. В ходе работ дорожники будут перекрывать только съезды к Малоохтинской набережной.

Общая протяженность отремонтированного дорожного покрытия составит 3,4 км, площадь — около 96 тыс. кв. км.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге также продолжаются ремонтные работы на КАД, из-за чего на автотрассе поэтапно перекрываются некоторые полосы движения. Также стало известно о начале ремонта дорожного полотна на Кушелевской дороге.