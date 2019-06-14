В Петербурге начинается ремонт дорожного покрытия Кушелевской дороги

На срок с 15 июня по 14 июля в Петербурге ограничивается движение транспорта по Кушелевской дороге, где на участке от проспекта Маршала Блюхера до проспекта Непокоренных будут вестись ремонтные работы по замене дорожного покрытия. Также две ночи подряд — 5 и 6 июля с 23:00 до 07:00 для автомобилистов будет закрыт съезд с Кушелевской дороги на Новороссийскую улицу при движении от путепровода и съезд с Новороссийской улицы на Кушелевскую дорогу по направлению к проспекту Непокоренных. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Далее ремонт дорожного покрытия продолжится на Гражданском проспекте, уточнили в ГАТИ.

Ранее “Ъ-СПб” писал о продолжающихся ремонтных работах на КАД, из-за чего на автотрассе поэтапно перекрываются некоторые полосы движения.