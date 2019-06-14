Пустить деньги по водам

Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал, почему в Ижевске до сих пор не реализован проект по концессии «Ижводоканала». Власти республики хотят выгодно для республики и ее жителей привлечь инвестора для модернизации изношенных на 70% сетей по схеме государственно-частного партнерства. Переговоры с потенциальными инвесторами уже проводились, сейчас вложения оценивают в 10 млрд руб. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев, такой вариант модернизации и развития сетей предполагает рост тарифов, что безусловно, по его словам, вызовет недовольство ижевчан. При этом, эксперты сомневаются в том, что заявленной суммы хватит на модернизацию сетей по всему городу.

Модернизацию сетей МУП «Ижводоканала» власти Удмуртии планируют реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Инвестиционные вложения оценивают в 10 млрд руб. По мнению главы Удмуртии Александра Бречалова, водоканал Ижевска – это ключевой проект, поскольку почти 70% ресурсов у него изношены. При этом он отметил, что переговоры с потенциальными инвесторами уже велись в рамках ПМЭФ-2019. Однако с кем именно, он не сообщил.

Накануне первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал, почему в Ижевске до сих пор не реализован проект по концессии «Ижводоканала».

«Мы вели переговоры с рядом концессионеров, они нам сделали предложения, которые нам не понравились в части роста тарифа и необходимого объема инвестиций. Мы сделали сами финансовую модель и юридическую сторону этой концессии, и в общем-то снова предложили их на рынок»,— заявил господин Свинин.

По его словам, сейчас власти республики ведут переговоры с рядом компаний, которые могут вложить средства в модернизацию сетей водоканала. Кроме того, возможен вариант и за счет средств самого муниципального предприятия, выбрать путь городские власти должны до конца 2020 года, т.к. срок модернизации оценивается в пять-семь лет.

Напомним, ранее власти Ижевска рассматривали вариант решения этой проблемы за счет привлечения собственных ресурсов «Ижводоканала». Как отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев, ни один из этих вариантов невозможен без роста тарифов. «Сейчас если на уровне предполагаемого ГЧП будет более мягкая шкала предложенных тарифов, то, естественно, мы пойдем по пути самому мягкому и об этом будем говорит ижевчанам»,— добавил глава города.

По словам господина Бекмеметьева, тарифы на воду в столице Удмуртии существенно не повышались несколько лет, в то же время на тепло за последние четыре года они поднялись на 20%, на электроэнергию — на 40%. Не повышая тариф, водоканал не имел возможности проводить инвестиции в реконструкцию и модернизацию своих сетей, пояснил господин Бекмеметьев. «Настал тот момент, когда серьезно над этим надо задуматься. На весах два мнения. Повышать тарифы нельзя — торжественно нет модернизации, инвестиций, совершенствованию сетей. На второй чаше весов — ответ на вопрос, а городу нужна вода качественная и постоянная, городу надо отводить канализационные стоки? Наверное, на эти вопросы каждый может ответить по-своему. Мы смотрим, где тот баланс, который позволит с одной стороны сохранить среду социального согласия, без возмущений не произойдет, но сохранить среду социального согласия очень важно, и при этом надо понимать, что без денег трубы у нас в земле не заменятся»,— отметил глава города.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что заявленные инвестиции в 10 млрд руб. погоды не сделают, и этих денег хватит лишь на работы в отдельных районах Ижевска. «Для сравнения: в рамках концессии водоснабжения в Волгограде, городе в два раза большем по численности, чем Ижевск, предусмотрены вложения в размере 58 млрд рублей в течение 30 лет. Поэтому сумма инвестиций в систему водоснабжения в Ижевске должна быть увеличена минимум вдвое»,— отметил господин Хазанов.

Потенциальными инвесторами могут быть «Росводоканал», «Российские коммунальные системы» и «Т Плюс», а также любая компания, имеющая достаточные финансовые ресурсы и удовлетворяющая требованиям властей, даже крупный банк, полагает эксперт.

По мнению заместителя первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при правительстве России Константина Позднякова, проблема концессий в ЖКХ заключается в большом уровне дебиторской задолженность и недостаточной собираемости тарифной выручки, поскольку население зачастую не платит за услуги.

«Вторая проблема, это то, что нет проектного финансирования, и передаваемый объект уже имеет задолженность, и впоследствии концессионер может обанкротиться. Нужно предусмотреть, чтобы этот риск брал на себя концедент. Ну и самое главное — регулируемость тарифов, т.е. потолок выручки»,— говорит господин Поздняков.

Руководитель проектов практики инвестиционного консультирования МЭФ PKF Алексей Тихонов считает проблемным поиск инвестора, способного вложить 10 млрд руб. «Дело в том, что, несмотря на бум проектов ГЧП в сфере ЖКХ, подавляющее большинство проектов не превышают 1 млрд руб. Всего в сфере ЖКХ и благоустройства запущено 2109 проектов на общую сумму 435,6 млрд руб., то есть средняя стоимость проекта составляет около 200 млн руб. Около половины всех проектов по водоотведению и водоснабжению, размещенных на площадках государственных торгов, не превышают 10 млн руб.»,— отмечает Алексей Тихонов.

Оксана Мымрина