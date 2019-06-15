Россия удерживает ШОС от эгоизма

Президент РФ Владимир Путин 14 июня в Бишкеке принял эстафету председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) у своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова. Из выступления российского лидера следовало, что к саммиту 2020 года ожидать кардинального изменения вектора развития региональной организации не стоит: восемь стран и дальше будут заниматься «построением взаимовыгодного партнерства без всякого политического и экономического эгоизма». То есть, по мнению участников ШОС, делать противоположное тому, чем заняты США и другие западные державы.

Киргизский саммит стал самым массовым с момента основания организации в 2001 году лидерами РФ, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За прошедшее время к ШОС присоединились в качестве полноправных членов Индия и Пакистан, а статус наблюдателей получили Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

Как сообщил “Ъ” завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков, власти страны приложили максимум усилий для того, чтобы очередной саммит прошел плодотворно.

В итоге лидеры стран ШОС рассмотрели и подписали более 20 документов, которые охватывают различные сферы: от борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков до культуры.

Так или иначе, основной темой для ШОС по-прежнему остается региональная безопасность. В итоговом документе саммита — Бишкекской декларации — подчеркивается необходимость совместной борьбы с «тремя силами зла»: сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом (см. “Ъ” от 14 июня). Как и в предыдущих подобных документах, в декларации говорится о «безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога», а также о необходимости «скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане». Упомянуты и новые вызовы: государства—члены ШОС намерены «противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети Интернет».

Немало внимания на бишкекской встрече было уделено и экономическим проблемам. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ускорить строительство железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан, которая, по его мнению, призвана дать «мощный толчок развитию торговли и взаимному росту инвестиций». Как сообщили “Ъ” в аппарате президента Киргизии, практически все вопросы по строительству дороги решены.

Главные участники — Москва и Пекин — согласовали спорные моменты, и сейчас не осталось ни политических, ни финансовых преград для старта самого крупного экономического проекта ШОС.

Впрочем, в целом из всех подписанных ранее в рамках ШОС документов лишь 9% затрагивают вопросы экономики.

Для наращивания экономического потенциала организация должна ускорить создание Фонда развития и Банка развития ШОС. В Бишкекской декларации, впрочем, конкретики по этому вопросу мало — лишь говорится, что члены организации «высказались за продолжение соответствующих консультаций». Кроме того, в документе отмечена необходимость расширения практики использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами—членами ШОС.

Экс-спикер парламента Киргизии Зайнидин Курманов заверил “Ъ”: экономическая составляющая деятельности ШОС пойдет в гору после того, как два лидера — Россия и Китай — найдут точки соприкосновения в этой сфере. По его мнению, сейчас идет «притирка двух взглядов — китайской политики большого экономического пояса и евразийской модели интеграции». Этому процессу может придать ускорение межпарламентская ассамблея ШОС, создание которой анонсировалось еще в момент основания организации. Напомним, что все решения в ШОС принимаются на основании консенсуса, но многие из стратегических вопросов требуют законодательного закрепления в странах—членах организации.

«Авторитет ШОС растет, и сегодня эта региональная организация оказывает огромное влияние на многие мировые процессы»,— заверил “Ъ” посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов.

По его мнению, «определяющим фактором успешного развития ШОС» в последние годы стало то, что Россия, Китай и Индия прилагают большие усилия как для популяризации организации, так и для укрепления ее влияния на ситуацию в мире.

«ШОС сегодня обеспечивает не только региональную безопасность, но и направляет все усилия для поддержания стабильности в мире»,— согласился с этой мыслью в ходе саммита президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

То, что вектор развития ШОС устраивает всех участников организации, включая Россию, дал понять 14 июня Владимир Путин. «Российское председательство обеспечит преемственность в работе организации»,— заявил он. И подробно пояснил эту мысль. Во-первых, речь будет идти о «наращивании сотрудничества в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировании финансовой подпитки терроризма за счет доходов от наркотрафика», предотвращении попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения. Во-вторых, отметил президент РФ, «предстоит много работы по разрешению кризисных ситуаций и мирному урегулированию конфликтов вблизи внешних границ» стран ШОС — и тут он опять вспомнил про Сирию и Афганистан.

После этого Владимир Путин уделил внимание стране-наблюдателю в ШОС — Ирану. А точнее, его главному антагонисту. «Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий — напомню, он был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году,— не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия»,— заявил российский президент.

Президент России Владимир Путин (справа) и министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После этого Владимир Путин перешел к экономике: предложил «сообща подумать о новых перспективных проектах», вспомнил в связи с этим о значимости работы делового совета и межбанковского объединения ШОС, анонсировал проведение в РФ в 2020 году первого заседания Форума глав регионов, а также упомянул о «состыковке идущих в Евразии интеграционных процессов», в первую очередь Евразийского экономического союза и китайской программы «Пояс и путь». Цель, по мнению Владимира Путина,— «построение пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга». Участникам саммита не стоило напоминать, что таких принципов, как считают в Москве, сегодня придерживаются далеко не все.

Свое выступление Владимир Путин закончил предложением к своим коллегам приехать в Россию 9 мая 2020 года на празднование 75-летия Победы над фашизмом. Возражений ни от кого не прозвучало. Напомним, что в этом году 9 Мая зарубежных лидеров в Москве не было: как пояснил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль никого специально и не приглашал.

Кабай Карабеков, Бишкек; Павел Тарасенко