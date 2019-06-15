Россия удерживает ШОС от эгоизма

Президент РФ Владимир Путин 14 июня в Бишкеке принял эстафету председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) у своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова. Из выступления российского лидера следовало, что к саммиту 2020 года ожидать кардинального изменения вектора развития региональной организации не стоит: восемь стран и дальше будут заниматься «построением взаимовыгодного партнерства без всякого политического и экономического эгоизма». То есть, по мнению участников ШОС, делать противоположное тому, чем заняты США и другие западные державы.
Киргизский саммит стал самым массовым с момента основания организации в 2001 году лидерами РФ, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. За прошедшее время к ШОС присоединились в качестве полноправных членов Индия и Пакистан, а статус наблюдателей получили Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.
Как сообщил “Ъ” завотделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков, власти страны приложили максимум усилий для того, чтобы очередной саммит прошел плодотворно.
Так или иначе, основной темой для ШОС по-прежнему остается региональная безопасность. В итоговом документе саммита — Бишкекской декларации — подчеркивается необходимость совместной борьбы с «тремя силами зла»: сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом (см. “Ъ” от 14 июня). Как и в предыдущих подобных документах, в декларации говорится о «безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога», а также о необходимости «скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане». Упомянуты и новые вызовы: государства—члены ШОС намерены «противодействовать использованию информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва политической, экономической и общественной безопасности, пресекать пропаганду идей терроризма, сепаратизма и экстремизма с использованием сети Интернет».
Немало внимания на бишкекской встрече было уделено и экономическим проблемам. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил ускорить строительство железной дороги Китай—Киргизия—Узбекистан, которая, по его мнению, призвана дать «мощный толчок развитию торговли и взаимному росту инвестиций». Как сообщили “Ъ” в аппарате президента Киргизии, практически все вопросы по строительству дороги решены.
Главные участники — Москва и Пекин — согласовали спорные моменты, и сейчас не осталось ни политических, ни финансовых преград для старта самого крупного экономического проекта ШОС.
Для наращивания экономического потенциала организация должна ускорить создание Фонда развития и Банка развития ШОС. В Бишкекской декларации, впрочем, конкретики по этому вопросу мало — лишь говорится, что члены организации «высказались за продолжение соответствующих консультаций». Кроме того, в документе отмечена необходимость расширения практики использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами—членами ШОС.
Экс-спикер парламента Киргизии Зайнидин Курманов заверил “Ъ”: экономическая составляющая деятельности ШОС пойдет в гору после того, как два лидера — Россия и Китай — найдут точки соприкосновения в этой сфере. По его мнению, сейчас идет «притирка двух взглядов — китайской политики большого экономического пояса и евразийской модели интеграции». Этому процессу может придать ускорение межпарламентская ассамблея ШОС, создание которой анонсировалось еще в момент основания организации. Напомним, что все решения в ШОС принимаются на основании консенсуса, но многие из стратегических вопросов требуют законодательного закрепления в странах—членах организации.
«Авторитет ШОС растет, и сегодня эта региональная организация оказывает огромное влияние на многие мировые процессы»,— заверил “Ъ” посол Киргизии в РФ Аликбек Джекшенкулов.
«ШОС сегодня обеспечивает не только региональную безопасность, но и направляет все усилия для поддержания стабильности в мире»,— согласился с этой мыслью в ходе саммита президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
То, что вектор развития ШОС устраивает всех участников организации, включая Россию, дал понять 14 июня Владимир Путин. «Российское председательство обеспечит преемственность в работе организации»,— заявил он. И подробно пояснил эту мысль. Во-первых, речь будет идти о «наращивании сотрудничества в рамках региональной антитеррористической структуры ШОС, блокировании финансовой подпитки терроризма за счет доходов от наркотрафика», предотвращении попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения. Во-вторых, отметил президент РФ, «предстоит много работы по разрешению кризисных ситуаций и мирному урегулированию конфликтов вблизи внешних границ» стран ШОС — и тут он опять вспомнил про Сирию и Афганистан.
После этого Владимир Путин уделил внимание стране-наблюдателю в ШОС — Ирану. А точнее, его главному антагонисту. «Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий — напомню, он был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году,— не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия»,— заявил российский президент.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
После этого Владимир Путин перешел к экономике: предложил «сообща подумать о новых перспективных проектах», вспомнил в связи с этим о значимости работы делового совета и межбанковского объединения ШОС, анонсировал проведение в РФ в 2020 году первого заседания Форума глав регионов, а также упомянул о «состыковке идущих в Евразии интеграционных процессов», в первую очередь Евразийского экономического союза и китайской программы «Пояс и путь». Цель, по мнению Владимира Путина,— «построение пространства открытого и равноправного созидательного сотрудничества, основанного на принципах и нормах международного права, без всякого политического и экономического эгоизма, а с учетом законных интересов друг друга». Участникам саммита не стоило напоминать, что таких принципов, как считают в Москве, сегодня придерживаются далеко не все.
Свое выступление Владимир Путин закончил предложением к своим коллегам приехать в Россию 9 мая 2020 года на празднование 75-летия Победы над фашизмом. Возражений ни от кого не прозвучало. Напомним, что в этом году 9 Мая зарубежных лидеров в Москве не было: как пояснил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль никого специально и не приглашал.
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