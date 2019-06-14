ШОС поборется с «тремя силами зла»

В распоряжении “Ъ” оказался проект Бишкекской декларации, которую сегодня примут в столице Киргизии главы государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В документе среди прочего подчеркивается необходимость совместной борьбы с «тремя силами зла»: сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. На фоне традиционной для ШОС повестки наиболее содержательными обещают стать двусторонние встречи: вчера по итогам переговоров глав Китая и Киргизии были подписаны соглашения о грантах, торговле и инвестициях на общую сумму $7,5 млрд.

Саммит ШОС и сопутствующие ему мероприятия проходят в традиционно торжественной и бесконфликтной атмосфере. С принятием в 2017 году в состав участников Индии и Пакистана находить компромисс стало труднее, но к 2019 году ситуацию удалось немного исправить.

Судя по тексту Бишкекской декларации (есть в распоряжении “Ъ”), которую сегодня примут в присутствии представителей государств—членов ШОС, согласиться им удалось в главном — необходимости борьбы с «тремя силами зла»: сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Также стороны, как обычно, договорились совместно бороться с протекционизмом в мировой торговле и трансграничной преступностью, а также строить полицентричный мировой порядок.

Как сообщили “Ъ” информированные источники в Москве, на встрече в Бишкеке также подпишут меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а также Всемирной туристской организацией ООН. Будет также подписано соглашение о сотрудничестве СМИ стран ШОС, межведомственное соглашение о сотрудничестве в развитии физкультуры и спорта, а также ряд других документов. Лидеры государств-членов должны также утвердить план мероприятий по реализации антинаркотической стратегии на 2019–2020 годы.

Особое внимание будет уделено подписанию «дорожной карты» сотрудничества ШОС и Афганистана, которая, как сообщил “Ъ” знакомый с ходом подготовки саммита источник, призвана «помочь в восстановлении страны». «Дорожная карта» подведет итог работы контактной группы ШОС—Афганистан, последнее заседание которой прошло в Бишкеке 19 апреля. При этом она, как ожидается, не будет включать в себя конкретные проекты, они находятся пока в стадии обсуждения. Основной проблемой на этом направлении, как отмечал в феврале спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, остается присутствие на территории Афганистана американских войск. «Афганистан — общая головная боль стран ШОС,— сообщил “Ъ” сопредседатель клуба "Пикир" киргизский политолог Игорь Шестаков.— Совместные действия на этом направлении актуальны для всех ее членов».

Успешно, по словам собеседников “Ъ”, идет интеграция в деятельность ШОС новых членов — Индии и Пакистана. Удалось избежать полного паралича организации после пограничного конфликта февраля 2019 года, начало которому положило убийство террористом-смертником 40 индийских солдат. Накануне нынешнего саммита, впрочем, было объявлено, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе поездки в Бишкек воспользуется длинным маршрутом — облетит территорию Пакистана.

Инициатив от новых участников пока поступает немного, но, к примеру, Дели активно призывает к проведению встреч глав ведомств, ответственных за предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ее хотели провести еще в истекающий в ходе этого саммита период киргизского председательства, но теперь проведут уже в период председательства российского — предположительно, осенью.

Прибывшие на саммит ШОС главы государств и правительств воспользовались возможностью, чтобы провести как можно больше двусторонних встреч. С Владимиром Путиным, например, вчера уже встретился президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Самую же результативную встречу пока провел председатель КНР Си Цзиньпин, который подписал со своим киргизским коллегой соглашений на $7,5 млрд (большая часть — меморандумы о намерениях). Часть из них представляет собой коммерческие соглашения, часть — безвозмездную помощь развитию. «Китай продолжит оказывать экономическую помощь Киргизии во благо народа этой страны»,— заявил после встречи Си Цзиньпин. А Сооронбай Жээнбеков наградил гостя из КНР орденом «Манас» I степени за «выдающийся вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства» между двумя странами.

«Китай в последние семь-восемь лет — один из главных грантодателей и инвестиционных партнеров Киргизии,— напомнил “Ъ” господин Шестаков.— Выделяемые им ресурсы вносят большой вклад в развитие страны, но также иногда ведут к коррупционным скандалам». В частности, сейчас в Киргизии расследуется уголовное дело о растрате бывшим мэром Бишкека Албеком Ибраимовым $1,4 млн, выделенных китайской компанией TBEA на строительство школы.

Михаил Коростиков, Кабай Карабеков, Бишкек