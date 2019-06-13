«Коммунистов России» возмутил «Чернобыль»

Авторов сериала «Чернобыль» хотят судить в России — против создателей популярного проекта могут завести уголовное дело о клевете. Обращение с таким требованием в МВД направила партия «Коммунисты России». Их возмущение вызвали исторические несоответствия в фильме, снятым совместно США и Великобританией. Среди них отмечается, например, пьянство советских граждан.

По статье о клевете виновным грозит штраф в 0,5 млн руб. Но на этом «Коммунисты России» не остановились и написали заявление в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сериал. В службе заявили «Ъ FM», что не получали никакого обращения. Но когда оно поступит на рассмотрение, совершенно не обязательно, что его одобрят, пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский: «Это очень частая история, когда многие деятели пиарятся, направляя некий запрос в Роскомнадзор. Как правило, они далеки от знания законов. Мы, к сожалению, обязаны рассматривать все обращения, которые поступают в наш адрес. Как только мы получим соответствующее обращение “Коммунистов России”, мы его рассмотрим и ответим в установленном законом порядке. Но я думаю, что оснований для применения российского законодательства там нет».

Ранее об искажении исторических фактов в сериале «Чернобыль» заявлял бывший президент СССР Михаил Горбачев. Он отмечал, что указаний не награждать упоминаемого в фильме академика Валерия Легасова на самом деле не было. «Ъ FM» связался с Михаилом Горбачевым, но тот заявил, что не посмотрел сериал и не может судить о его достоверности. В фильме действительно допущены ошибки, отмечает ликвидатор аварии Ирина Сорокина. Но, по ее словам, бороться с этим нужно не уголовными делами, а другими способами: «К огромному сожалению, невозможно серьезно комментировать то, что показано в этом фильме: когда стоят наши ребята, вооруженные, а поверх формы на них свинцовые трусы. Конечно, с этим надо разбираться. Надо рассказывать, и современному поколению в том числе, о тех событиях, которые происходили с нами. Мы не должны отворачиваться от этой темы, а, наоборот, повернуться к ней лицом. Поэтому, может быть, даже и хорошо, что такой сериал появился у нас на экране и каким-то образом обратил внимание на общую тематику».

Также в партии «Коммунистры России» требуют запретить авторам сериала «Чернобыль» въезжать на территорию России. Но подобные санкции и тем более возбуждение уголовного дела в данном случае обречены на провал, уверен председатель московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнеры» Георгий Тер-Акопов: «Необязательно произведение должно строго соответствовать чему-то. Это же не документальный фильм, который вводит в заблуждение относительно каких-то событий, а художественный. Давайте тогда подадим в суд и будем судиться с создателями “Рэмбо”, потому что там уничтожались советские воины. Здесь нет абсолютно ничего уголовно наказуемого.

Никто никакого состава преступления не откопает».

Ранее претензии к сериалу «Чернобыль» возникли на Западе. В Великобритании и США возмутились, что в проекте снялись исключительно белокожие актеры.