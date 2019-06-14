Участок трассы «Скандинавия» за 8,6 млрд рублей реконструирует АО «ВАД»

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» выбрало подрядчика на расширение второго этапа федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» — от поселка Огоньки до 100 км. Единственным участником конкурса стало АО «ВАД», которое проводило реконструкцию первого участка трассы с 47-го по 65-й км за 10,1 млрд рублей. Планируется, что стоимость нового контракта, который будет заключен с компанией, составит 8,65 млрд руб.

Подрядчику предстоит выполнить расширение существующего участка автодороги до 30 ноября 2021 года, построить путепровод над трассой, два моста и один надземный пешеходный переход.

Всего планируется последовательно реконструировать пять участков трассы «Скандинавия». Общая стоимость проекта составляет 90 млрд рублей. Полная модернизация автодороги должна завершиться к 2030 году.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «ВАД продолжит за Огоньками».