ВАД продолжит за Огоньками

ФКУ «Упрдор “Северо-Запад”» (входит в Росавтодор) выбрало подрядчика на расширение второго этапа трассы «Скандинавия», от поселка Огоньки до 100 км, за 8,65 млрд рублей. Единственным участником аукциона стало АО «ВАД», которое проводило реконструкцию первого участка с 47-го по 65-й км, общей стоимостью 10,1 млрд рублей. Всего планируется последовательно реконструировать пять участков трассы «Скандинавия». Общая стоимость проекта — 90 млрд рублей. Полная модернизация автодороги должна завершиться к 2030 году.

АО «ВАД» готово заключить контракт по начальной максимальной цене контракта, следует из данных госзакупок. Участники конкурса могли снизить стоимость контракта до 25%, но, как следует из протокола на сайте госзакупок, была подана только одна заявка — от ВАДа. Подрядчику предстоит выполнить расширение существующего участка автодороги до 30 ноября 2021 года, построить путепровод над трассой, два моста и один надземный пешеходный переход.

В декабре 2018 года после реконструкции был официально открыт первый участок трассы А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой. Он начинается около Парголовской развязки и проходит до поселка Огоньки. Генподрядчиком этого этапа также был ВАД, который сдал работы на участке почти на год ранее, чем планировалось (см. “Ъ” от 19.09.2018). Компания получила контракт и на подготовку территории строительства «Скандинавии» с 65 по 100 км. Договор с заказчиком на сумму 689,4 млн рублей был заключен еще в 2017 году.

Реконструкцию автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» предполагается осуществить в пять этапов: 47–65 км, 65–100 км, 100–134 км, 134–160 км, 160–203 км. Оставшиеся очереди строительства обеспечены проектной документацией, получено положительное заключение государственное экспертизы, заявляли ранее в ФКУ «Упрдор “Северо-Запад”». Ориентировочные сроки реализации третьего этапа — 2021–2027 годы, четвертого — 2023–2028 годы, пятого — 2024–2030 годы.

Общая протяженность федеральной автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» — 168 км. Значительный рост трафика в последние годы (сегодня здесь проезжает более 22 тыс. автомобилей в сутки) привел к тому, что двухполосная трасса перестала справляться с нагрузками и отвечать современным требованиям безопасности. Трасса является составной частью маршрута, соединяющего Россию со скандинавскими странами, и проходит по территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Дорога проходит по территории Южной Финляндии, соединяя между собой города Хельсинки и Турку и портовые комплексы Ваалимаа, Котка, Хамина, Ловииса. Из портов Финляндии грузовые потоки направляются в города России и других стран СНГ. После реконструкции грузооборот между Россией и странами Северной Европы, по прогнозу ведомств, должен увеличиться.

Движение по трассе «Скандинавия» до реконструкции осуществлялось по двум полосам во встречных направлениях. По дороге едет большое количество большегрузов, фиксируются ДТП, вследствие чего трасса получила народное название «дорога смерти». После реконструкции трассы встречные потоки разделят бетонным барьерным ограждением, расширят проезжую часть дороги с двух до шести полос, скорость движения увеличится до 120 км/ч.

АО «ВАД» является крупнейшим подрядчиком на рынке Петербурга и Северо-Запада, львиную долю его работ составляют объекты Росавтодора. Компания начала существенно наращивать портфель заказов начиная с 2017 года. Так, в 2016 году он составлял 35 млрд рублей, а в 2017 году — 190 млрд рублей, в основном из-за подряда на реконструкцию крымской трассы «Таврида» на сумму 137 млрд рублей. Примечательно, что весной 2017 года АО «ВАД» юридически ушло из Петербурга и встало на налоговый учет в Вологодской области. В 2018 году компания заключила контрактов на сумму 53,4 млрд рублей (более половины объема контрактов получено от ФКУ «Упрдор “Северо-Запад”»). Среди проектов — ремонт трассы «Сортавала», Р-21 «Кола», участков КАД, А-114 на Вологду.

Глава Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов считает, что конкуренция на конкурсе не состоялась из-за сокращения числа крупных дорожных организаций, которые гарантированно выполнят контракт. Это, по его словам, связано с несоответствием стоимости объекта, заложенной на этапе проекта, и реальным ростом цен на работы в период между экспертизой и выходом на участок. «ПАО “Мостотрест” и ДСК “Автобан” заняты на крупных объектах в Москве. По сути, кроме ВАДа, не остается участников, способных выполнить работы качественно и в срок. Маленьким дорожным предприятиям объект не доверить. Если кардинально не изменится подход к ценообразованию и экспертизе проектов, то некому будет выполнять контракты»,— заключает господин Агафонов.

Яна Войцеховская