США заявили о наличии доказательств атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе

Центральное командование вооруженных сил США распространило видео, на котором запечатлены действия людей на катере возле другого судна, сообщили телеканал CNN и агентство Reuters. По версии американских военных, это Революционная гвардия Ирана вытаскивает неразорвавшуюся мину из корпуса Kokuka Courageous в Оманском заливе. Это, по мнению Вашингтона, является доказательством атаки Ирана на танкеры.

Опубликованное видео — это нарезка кадров с разных ракурсов, снятых в разное время и в разном приближении. Утверждается, что иранский катер приблизился к Kokuka Courageous, несмотря на находившийся рядом американский эсминец Bainbridge, беспиотник и самолет P-8 Poseidon.

13 июня в Оманском заливе потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, танкеры подверглись торпедной атаке. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе было 11 россиян. Другие были подняты на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge. США обвинили в нападении на танкеры Иран и отправили в район залива эсминец USS Mason.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».

Подробности — в публикации “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».