США направили эсминец в Оманский залив

США отправили эсминец USS Mason в район Оманского залива, где накануне потерпели бедствие два танкера, принадлежащие норвежской и японской компаниям. Вашингтон не заинтересован в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но намерен защищать свои интересы в регионе, пояснил официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) подполковник Эрл Браун.

По его словам, осуществленные 13 июня атаки на два иностранных танкера «представляют собой явную угрозу международной свободе судоходства и свободе торговли». «Мы не заинтересованы в участии в новом конфликте на Ближнем Востоке. Мы будем защищать наши интересы, но война с Ираном не отвечает нашим стратегическим планам и не отвечает интересам международного сообщества»,— уточнил военный, которого цитирует Reuters.

По данным СМИ, танкеры Front Altair (принадлежит норвежской компании Frontline) и Kokuka Courageous (арендован «дочкой» японской компании Kokuka Sangyo в Панаме) подверглись торпедной атаке. На обоих танкерах начался пожар. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, в их числе было 11 россиян. США обвинили в нападении на танкеры Иран.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».