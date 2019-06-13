В строительство газовых заправок в Белгородской области могут вложить 6,4 млрд рублей

В рамках пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» на 2019-2021 годы на территории региона планируется построить 47 автомобильных газовых заправок с объемом инвестиций 6,4 млрд руб. Об этом в ходе заседания облдумы рассказал заместитель губернатора — начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов.

На заседании депутаты утвердили изменения в закон «О налоге на имущество организаций», предусматривающие льготы для инвесторов, строящих газовые заправки. Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в регионе будут реализовывать «Газпром» и «Роснано» совместно с правительством области. В первый год реализации проектов инвесторы будут платить 0,5% ставки налога на имущество, во второй год — 1%, в третий — 1,5% (обычная ставка — 2,2%). Напомним, ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков пообещал зафиксировать на текущем уровне цену на отпускаемое в Белгородской области газомоторное топливо — 16,4 руб. за кубометр природного газа на время реализации проекта.

О том, почему инвесторы остановили проект строительства на Тамбовщине АГЗС за 4 млрд рублей, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Газ, два и обчелся».

Олег Мухин