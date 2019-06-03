Дзержинск восстанавливается после взрывов

В Дзержинске после взрывов в ГосНИИ «Кристалл» продолжаются восстановительные работы по остеклению домов, школ и других объектов. В администрации города благодарят волонтеров и организации, которые помогали с уборкой города от стеклянных осколков. Общее число обратившихся за медпомощью жителей перевалило за сотню, но в администрации сообщили, что бюджетные компенсации будут полагаться только пострадавшим. Госпитализированы были 18 человек, в основном работники взорвавшегося предприятия. На территории «Кристалла» работают следователи и эксперты—криминалисты Следственного комитета России (СКР), выявляя вероятные причины нарушений правил промышленной безопасности. Отметим, на «Кристалле» уже был отстранен предыдущий директор после первого ЧП с пожаром в начале апреля.

В Дзержинске продолжают ликвидировать последствия взрывов тротила, которые 1 июня разрушили пять складских и производственных зданий ГосНИИ «Кристалл» общей площадью 800 кв. м: это предприятие расположено на смежной территории с заводом имени Свердлова, оба занимаются промышленной и боевой взрывчаткой (завод также производит авиабомбы). Теперь в городе говорят, что человеческих жертв удалось избежать в том числе из-за везения. В выходной субботний день работников на промплощадке практически не было, кроме охраны и рабочих-ремонтников. Немногочисленные сотрудники успели покинуть территорию близ цеха мономеров, в котором, предположительно, произошло нечто, повлекшее за собой серию взрывов большой партии тротила.

По официальным данным, сейчас госпитализированы 18 человек, большинство с поверхностными осколочными ранениями и ушибами находятся в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска.

Состояние их здоровья у медиков опасений не вызывает. Женщина, которая пострадала сильнее всего, пока содержится в реанимационной палате, но угрозы ее жизни нет. Всего после взрывов к медикам обратились 89 человек, в основном получивших порезы от разбивавшихся воздушной волной оконных стекол. По сообщению «РИА Новости», на утро понедельника общее число пострадавших составило уже 116 человек. В администрации города подтвердили, что спустя двое суток жители продолжают обращаться за медпомощью с порезами от стекла. Зафиксировано и несколько случаев «очевидных злоупотреблений», видимо, в расчете на получение компенсаций.

Добавим, в ходе заседания оперативного штаба губернатор Глеб Никитин пообещал, что пострадавшим от взрыва будет выплачена материальная помощь в размере 100 тыс. руб. из областного бюджета и еще 50 тыс. из бюджета Дзержинска. Однако в администрации уточнили, что господдержка будет оказана только пострадавшим, непосредственно госпитализированным после взрывов. Очевидно, это те, кого признают потерпевшими по уголовному делу о расследовании причин происшедшего. В основном среди них работники ГосНИИ «Кристалл» и завода имени Свердлова, оказавшиеся неподалеку от эпицентра взрывов и, помимо травм, пережившие сильный психологический стресс.

Ударные воздушные волны повредили сотни зданий в городе: в основном речь идет о выбитых стеклах, в некоторых зданиях вогнуло рамы, снесло подвесные потолки.

Как рассказал “Ъ” глава Дзержинска Иван Носков, к счастью, ни на одном объекте не были повреждены несущие конструкции.

«Основную работу по вывозу мусора, в первую очередь осколков стекла, завершили к полудню воскресенья. Сумма ущерба еще подсчитывается, порядок будет в десятки миллионов. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто откликнулся. Управляющие компании уже через два часа после ЧП приступили к работам. В пострадавших школах многие родители пришли помочь остеклить окна. Нам предложили свою помощь даже другие города и районы: Арзамас, Володарск. Профессиональные бригады строителей прислали в Дзержинск практически все районы Нижнего Новгорода. Звонков и предложений помощи было очень много и от предприятий, и от военных. Мы даже были вынуждены многим вежливо отказывать, чтобы не создавать толкучку»,— сообщил Иван Носков и добавил, что работы по ликвидации последствий продолжаются.

На месте ЧП сейчас продолжают работать следователи СКР, в том числе приехавшие из Москвы криминалисты и эксперты. Всего около 70 сотрудников и экспертов работают в Дзержинске, устанавливая возможные причины происшедшего в рамках уголовного расследования по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»).

Это происшествие на ГосНИИ «Кристалл» далеко не первое: 4 апреля при проведении технологических работ на территории института также случился взрыв и пожар на площади 180 кв. м: тогда человеческих жертв удалось избежать. После этого был отстранен исполнительный директор «Кристалла» Сергей Межерицкий (сам институт входит в дивизион спецхимии «Ростеха»). Вместо него ГосНИИ недолгое время возглавляет Александр Меркин, заместитель директора с соседнего завода имени Свердлова. Однако и на этом предприятии не все благополучно: 31 августа прошлого года при перегрузке подлежащих утилизации противопехотных мин на заводе имени Свердлова произошел сильный взрыв и пожар, приведший к частичному разрушению цеха и гибели шести работников.

О результатах расследования ЧП в СКР не сообщают. Однако три серьезных инцидента со взрывами и пожарами, произошедшие менее чем за год на одной научно-производственной площадке двух государственных предприятий говорят о серьезных недостатках в организации работ и соблюдении правил безопасности.

«Следователи СКР продолжат работать на месте происшествия, детально осматривая его. Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле»,— сообщили в нижегородском следственном управлении СКР. В самом ГосНИИ «Кристалл» утром в понедельник состоялась общая встреча врио исполнительного директора Александра Меркина с коллективом по поводу ликвидации последствий происшедшего. «Коллектив решительно настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы»,— говорится в официальном сообщении института.

Роман Кряжев, Нижний Новгород