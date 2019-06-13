Дуров обвинил власти Китая в DDoS-атаках на Telegram во время протестов в Гонконге

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в Twitter, что вчерашние перебои в работе Telegram могли быть вызваны атакой с китайских IP-адресов, что совпало с протестами в Гонконге.

12 июня в Гонконге прошли массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции. Его принятие позволило бы властям города выдавать пекинскому правительству скрывающихся в Гонконге китайцев, бежавших с материка. Однако число протестующих было столь велико (от 240 тыс., по оценке полиции, до 1 млн, по оценкам протестующих), что они просто заблокировали административные учреждения, в том числе парламент. В итоге дебаты по законопроекту было отложены на неопределенный срок.

Господин Дуров сделал свое заявление в ответ на официальное сообщение Telegram о мощной DDoS-атаке, зафиксированной вчера утром. Сервис отметил, что перебои со связью могут испытывать пользователи в Северной и Южной Америке, а также некоторых других странах. При DDoS-атаках на серверы атакуемой компании направляется большое количество ложных запросов, которые засоряют трафик и мешают нормальной работе сервиса, будь то сайт СМИ, государственного учреждения, мессенджер и т. д.

«IP-адреса в основном китайские,— сообщил Павел Дуров.— Исторически все крупные DDoS-атаки, за которыми стоит государство (200–400 Гб/с мусора), совпадают по времени с протестами в Гонконге. Данный случай не стал исключением». Представители Telegram заверили пользователей, что целью атаки было исключительно засорение каналов мусорным трафиком, поэтому за сохранность своих данных они могут не беспокоиться.

Подробнее о протестах — в публикации “Ъ” «В Гонконге депутатов остановили арматурой».

Евгений Хвостик