В сирийском Идлибе введен режим полного прекращения огня

Соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации вступило в силу. Документ был подписан по инициативе российской стороны при посредничестве Турции.

«В результате фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в течение 12 июня зафиксировано всего два обстрела населенных пунктов Махарда и Суран провинции Хама»,— сообщает пресс-служба Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что сирийские военные в ответ на провокационные действия противника огонь не открывали.

Ситуация вокруг зоны деэскалации Идлиб обострилась в конце апреля. Общее число жертв превысило 1400 человек, из них около 400 — гражданские лица. По данным ООН на 7 июня, с конца апреля в ходе боев на северо-западе Сирии погибло 160 гражданских лиц, более 300 тыс. были вынуждены покинуть свои дома. Одновременно Human Rights Watch и другие правозащитные организации обвиняют Россию и Сирию в использовании в ходе операции в зоне деэскалации Идлиб запрещенных кассетных и фосфорных бомб.

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