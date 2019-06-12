Касым-Жомарт Токаев принес присягу

Процедура инаугурации нового президента Казахстана прошла 12 июня, через три дня после голосования и буквально через день после объявления официальных итогов. Сам господин Токаев объяснил это необходимостью присутствия в новом качестве на саммите ШОС, который официально откроется 14 июня в Бишкеке, а также саммите СВМДА в Душанбе (14–15 июня). По мнению экспертов, немаловажную роль сыграли и внутренние причины.
Церемония вступления в должность второго в истории Казахстана президента страны прошла буднично, фактически в рабочем режиме. Сама процедура, в ходе которой господин Токаев принес присягу, заняла около 40 минут, после чего верховный главнокомандующий принял парад, в котором участвовали сводные подразделения всех родов войск вооруженных сил Казахстана. Скромность церемонии во многом объяснялась тем, что от момента объявления окончательных итогов выборов до принятия присяги прошло около 36 часов.
Сам Касым-Жомарт Токаев объяснил решение о времени инаугурации внешними факторами. «Инаугурацию планируем провести 12-го числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. 14 июня мне нужно в Бишкек (там пройдет саммит ШОС), а потом — в Душанбе (на саммит СВМДА). И желательно, чтобы на них президент Казахстана присутствовал уже в качестве облеченного полномочиями»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.
Между тем, хотя ЦИК зафиксировал безоговорочную победу Касым-Жомарта Токаева в первом туре, со второй половины дня 11 июня в Алматы и Нур-Султане не работали социальные сети и были проблемы с мобильным интернетом. Они заработали на время проведения церемонии инаугурации, после чего снова были отключены. Центральные площади в Алматы и Нур-Султане были оцеплены сотрудниками полиции, а многие компании, работающие в центре двух казахстанских столиц, постарались 12 июня пораньше отпустить своих сотрудников. Так власть отреагировала на призывы к акциям протеста, прежде всего со стороны находящегося за рубежом экс-олигарха Мухтара Аблязова, выдачи которого за многомиллиардные хищения требуют у Франции Россия, Украина и Казахстан.
Напомним, что по итогам беспорядков, случившихся в день выборов и в ночь с 10 на 11 июня в Нур-Султане и Алматы, по данным МВД, было задержано около 700 человек. Сам господин Токаев на своей странице в твиттере сообщил, что дал указание генпрокурору разобраться с задержанными и выпустить на свободу тех, кто оказался на месте случайно.
Эксперты считают, что власть правильно решила не затягивать с официальной церемонией вступления второго президента в должность, но по-разному смотрят на мотивы такого решения. «Затягивание инаугурации, наверное, не самое оптимальное решение в текущей ситуации. Чем быстрее страна начнет жить в спокойном режиме, тем комфортнее всем» — такое мнение высказал “Ъ” политолог Талгат Калиев.
Его коллега Эдуард Полетаев убежден, что «основная причина проведения церемонии в столь сжатые сроки — внешние факторы». «По идее, ему нужно оставаться дома, потому что есть какое-то недовольство в соцсетях. Но надо учитывать, что он человек, который всю жизнь занимался внешними вопросами как кадровый дипломат»,— заявил “Ъ” господин Полетаев.
В свою очередь, политолог Айдос Сарым напомнил, что это решение «вполне в русле традиции, обычно в течение 7–10 дней такие мероприятия и проходили». Он отметил, что «внутренние факторы не артикулированы, но они повлияли даже более ярко, чем внешние». «Необходимо было быстрее закрыть историю с выборами и переходить к конкретике в виде совета по общественному доверию»,— считает Айдос Сарым.
Талгат Калиев также полагает, что проведение инаугурации «дало повод президенту выступить официально и объявить о создании совета национального доверия. То есть перевести все дискуссии в нормальное конструктивное русло и легальный политический процесс». «Плохо, когда дискуссии проходят на площади, они должны проходить в парламенте или в рамках хотя бы такого совета»,— резюмировал эксперт.
Одним из ключевых положений инаугурационной речи второго президента Казахстана стал призыв к сохранению единства и стабильности. Назвав свою победу на выборах «победой мудрости народа», он заявил: «Я хочу сказать, что защита прав каждого гражданина Казахстана — моя главная задача. Я не позволю делить страну из-за политических или иных разногласий. Самая главная задача — служить народу законно и честно. У нас одна страна, одна судьба. Мы вместе будем работать во благо нашего государства». Повторив свой предвыборный тезис «Разные мнения — единая нация», он подтвердил выдвинутую инициативу о создании совета общественного доверия.
«Я решил создать национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание совета будет проведено в августе этого года»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.
Эксперты единодушны в том, что ситуация контролируема. «Все успокоится. Если и будут какие-то формы недовольства, то они будут проявляться неожиданно и гораздо позже»,— считает Эдуард Полетаев. «Я бы не стал переоценивать фактор Аблязова. Аблязов сам по себе, а протесты сами по себе. Блокировками соцсетей власть лишь привлекает к нему внимание общества»,—говорит Талгат Калиев. В свою очередь, Айдос Сарым полагает, что «если власть сама не допустит необратимых ошибок, то появится шанс преодолеть прежние расколы».
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