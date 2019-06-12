Касым-Жомарт Токаев принес присягу

Процедура инаугурации нового президента Казахстана прошла 12 июня, через три дня после голосования и буквально через день после объявления официальных итогов. Сам господин Токаев объяснил это необходимостью присутствия в новом качестве на саммите ШОС, который официально откроется 14 июня в Бишкеке, а также саммите СВМДА в Душанбе (14–15 июня). По мнению экспертов, немаловажную роль сыграли и внутренние причины.

Церемония вступления в должность второго в истории Казахстана президента страны прошла буднично, фактически в рабочем режиме. Сама процедура, в ходе которой господин Токаев принес присягу, заняла около 40 минут, после чего верховный главнокомандующий принял парад, в котором участвовали сводные подразделения всех родов войск вооруженных сил Казахстана. Скромность церемонии во многом объяснялась тем, что от момента объявления окончательных итогов выборов до принятия присяги прошло около 36 часов.

В связи с этим на мероприятии не было иностранных делегаций, за исключением представителей дипкорпуса, аккредитованного в стране.

Сам Касым-Жомарт Токаев объяснил решение о времени инаугурации внешними факторами. «Инаугурацию планируем провести 12-го числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. 14 июня мне нужно в Бишкек (там пройдет саммит ШОС), а потом — в Душанбе (на саммит СВМДА). И желательно, чтобы на них президент Казахстана присутствовал уже в качестве облеченного полномочиями»,— отметил Касым-Жомарт Токаев.

Между тем, хотя ЦИК зафиксировал безоговорочную победу Касым-Жомарта Токаева в первом туре, со второй половины дня 11 июня в Алматы и Нур-Султане не работали социальные сети и были проблемы с мобильным интернетом. Они заработали на время проведения церемонии инаугурации, после чего снова были отключены. Центральные площади в Алматы и Нур-Султане были оцеплены сотрудниками полиции, а многие компании, работающие в центре двух казахстанских столиц, постарались 12 июня пораньше отпустить своих сотрудников. Так власть отреагировала на призывы к акциям протеста, прежде всего со стороны находящегося за рубежом экс-олигарха Мухтара Аблязова, выдачи которого за многомиллиардные хищения требуют у Франции Россия, Украина и Казахстан.

Напомним, что по итогам беспорядков, случившихся в день выборов и в ночь с 10 на 11 июня в Нур-Султане и Алматы, по данным МВД, было задержано около 700 человек. Сам господин Токаев на своей странице в твиттере сообщил, что дал указание генпрокурору разобраться с задержанными и выпустить на свободу тех, кто оказался на месте случайно.

Эксперты считают, что власть правильно решила не затягивать с официальной церемонией вступления второго президента в должность, но по-разному смотрят на мотивы такого решения. «Затягивание инаугурации, наверное, не самое оптимальное решение в текущей ситуации. Чем быстрее страна начнет жить в спокойном режиме, тем комфортнее всем» — такое мнение высказал “Ъ” политолог Талгат Калиев.

Его коллега Эдуард Полетаев убежден, что «основная причина проведения церемонии в столь сжатые сроки — внешние факторы». «По идее, ему нужно оставаться дома, потому что есть какое-то недовольство в соцсетях. Но надо учитывать, что он человек, который всю жизнь занимался внешними вопросами как кадровый дипломат»,— заявил “Ъ” господин Полетаев.

В свою очередь, политолог Айдос Сарым напомнил, что это решение «вполне в русле традиции, обычно в течение 7–10 дней такие мероприятия и проходили». Он отметил, что «внутренние факторы не артикулированы, но они повлияли даже более ярко, чем внешние». «Необходимо было быстрее закрыть историю с выборами и переходить к конкретике в виде совета по общественному доверию»,— считает Айдос Сарым.

Талгат Калиев также полагает, что проведение инаугурации «дало повод президенту выступить официально и объявить о создании совета национального доверия. То есть перевести все дискуссии в нормальное конструктивное русло и легальный политический процесс». «Плохо, когда дискуссии проходят на площади, они должны проходить в парламенте или в рамках хотя бы такого совета»,— резюмировал эксперт.

Одним из ключевых положений инаугурационной речи второго президента Казахстана стал призыв к сохранению единства и стабильности. Назвав свою победу на выборах «победой мудрости народа», он заявил: «Я хочу сказать, что защита прав каждого гражданина Казахстана — моя главная задача. Я не позволю делить страну из-за политических или иных разногласий. Самая главная задача — служить народу законно и честно. У нас одна страна, одна судьба. Мы вместе будем работать во благо нашего государства». Повторив свой предвыборный тезис «Разные мнения — единая нация», он подтвердил выдвинутую инициативу о создании совета общественного доверия.

«Я решил создать национальный совет общественного доверия. В совет войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание совета будет проведено в августе этого года»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Эксперты единодушны в том, что ситуация контролируема. «Все успокоится. Если и будут какие-то формы недовольства, то они будут проявляться неожиданно и гораздо позже»,— считает Эдуард Полетаев. «Я бы не стал переоценивать фактор Аблязова. Аблязов сам по себе, а протесты сами по себе. Блокировками соцсетей власть лишь привлекает к нему внимание общества»,—говорит Талгат Калиев. В свою очередь, Айдос Сарым полагает, что «если власть сама не допустит необратимых ошибок, то появится шанс преодолеть прежние расколы».

Александр Константинов, Нур-Султан