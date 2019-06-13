Российским вертолетам облегчают взлет

Белый дом пытается снизить конечную стоимость российских гражданских вертолетов «Ансат» и Ка-226Т, на которых используются западные двигатели производства Pratt & Whitney и Safran. Правительство предложило обнулить таможенные пошлины при ввозе иностранных вертолетных двигателей на территорию Евразийского экономического союза. Создать их российские аналоги удастся не ранее чем через шесть лет.

Правительство РФ предложило членам Евразийского экономического союза на три года обнулить ввозные таможенные пошлины на вертолетные двигатели мощностью 3–20 кВт, 400–1300 кВт и 8000–8800 кВт, импортируемые на территорию Евразийского экономического союза. По окончании трехлетнего периода импортная пошлина на моторы указанного диапазона до 1300 кВт составит 7,5%, на силовые установки мощнее 8000 кВт — 10%. Инициатива направлена на «снижение затрат на закупку авиационных двигателей и турбин и повышение конкурентоспособности российской авиатехники».

В «Вертолетах России», «Ростехе» и Минпромторге не раскрыли, для каких вертолетов предназначены двигатели с данными характеристиками.

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, что под указанные параметры подходят силовые установки для легких многоцелевых вертолетов «Ансат» и Ка-226Т. Так, «Ансат» оснащен двумя двигателями PW207K мощностью по 630 л. с. (463 кВт) производства Pratt & Whitney Canada. Сейчас крупнейший эксплуатант «Ансатов» — «Русские вертолетные системы», использующие машины с медицинским модулем для эвакуации в регионах РФ. В парке компании 13 машин, до конца года компания получит еще два «Ансата». Впрочем, в ближайшие годы крупнейшим эксплуатантом станет Национальная служба санитарной авиации (НССА) — совместный проект «Ростеха» и петербургской «Хели-Драйв». НССА заказала у «Вертолетов России» 104 «Ансата» с медицинским модулем до 2021 года, первые четыре поступили в феврале. Таким образом, только в рамках данного контракта в Россию в ближайшие три года будут ввезены 200 канадских двигателей. В начале 2019 года «Известия» со ссылкой на источники сообщали о планах Минобороны заказать несколько вертолетов «Ансат» в медицинской комплектации. Вертолеты также поставляются заказчикам из Китая, в 2018 году заключены предварительные соглашения на поставку машин в Таиланд, Вьетнам, Малайзию и Камбоджу.

Вертолет Ка-226Т с 2015 года поставляется МЧС и Росгвардии. По контракту с Минобороны Индии «Вертолеты России» должны поставить 200 вертолетов Ка-226Т, 160 из которых будут локализованы в Индии. Оставшиеся 40 вертолетов будут произведены на заводах в Камертау (Башкирия) и Улан-Удэ (Бурятия). Машины оснащаются двумя двигателями Arrius 2G1 французской Safran мощностью по 580 л. с. (426,6 кВт).

В госкорпорации «Ростех» говорят, что заинтересованы в поддержке и развитии российских производителей авиатехники и комплектующих. «Входящий в Объединенную двигателестроительную корпорацию "ОДК-Климов" уже ведет работы по созданию линейки отечественных двигателей мощностью от 400 до 1800 л. с.»,— сказали в «Ростехе».

Объединенная двигателестроительная корпорация начала разработку двигателя ВК-800В для легких многоцелевых вертолетов в 2000-х годах. Его стендовые испытания начались в 2008 году, об их итогах ничего не известно. В 2018 году в СМИ появлялась информация о работе над созданием аналога этой силовой установки сразу тремя предприятиями: холдингом «Технодинамика» («Ростех»), НПП «Аэросила» и Уральским заводом гражданской авиации. О ходе работ и сроках вывода новой силовой установки в серию ни в Минпромторге, ни в «Ростехе» не говорят.

Владимир Карнозов отмечает, что обнуление ввозных импортных пошлин выглядит логичным шагом, который позволит снизить цену на вертолеты и поднять их конкурентоспособность на международном рынке. По его словам, горизонт импортозамещения по этим двигателям сегодня не определен.

Герман Костринский