Перевозчики делятся зерном

Автоперевозчики придумали, как решить проблему перегруза при перевозке зерна. Как стало известно “Ъ”, они предложили президенту РФ Владимиру Путину предусмотреть возможность взыскивать ущерб за порчу дорог не только с транспортных компаний, но и с владельцев груза. Фактически перевозчики перекладывают издержки на клиентов, что может привести к росту расходов на логистику и негативно сказаться на заработке аграриев, предупреждают эксперты.

Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением по решению проблемы перегруза при перевозке сельхозпродукции 10 июня. Копия письма есть у “Ъ”, его подлинность подтвердил президент ассоциации Владимир Матягин. В начале 2019 года «Грузавтотранс» сообщал, что для минимизации расходов владельцы грузов превышают допустимый вес партий сельхозпродукции в два-три раза, перевозчики терпят перегруз из-за низких тарифов (см. “Ъ” от 18 января).

Как отмечается в новом письме «Грузавтотранса», более 60% сельхозпродукции по-прежнему перевозится с превышением допустимого веса. Для решения вопроса ассоциация предлагает предусмотреть возможность взыскания ущерба за порчу инфраструктуры из-за таких нарушений как с транспортных компаний, так и с собственников груза солидарно. Как сообщил “Ъ” господин Матягин, сегодня владельцы дорог (Росавтодор и др.) могут выставлять требования только перевозчикам. Суммы зависят от расстояния, веса и в ряде случаев превышают 10 млн руб., продолжает он. При этом, указывает президент «Грузавтотранса», грузовладелец закупает зерно, нанимает перевозчика и следит за отгрузкой, поэтому логично, чтобы он нес равную ответственность за перегруз. А риск получить иск может стимулировать участников рынка соблюдать нормативы по весу, заключает он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос “Ъ”.

Управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов отмечает, что отправитель груза не может нести ответственность за действия транспортной компании, если иное не установлено договором между сторонами. Если перевозчик соглашается доставить 10 тонн груза за два дня, не имея на то технических средств, расходы и обязательства ложатся полностью на подрядчика, указывает он. По словам юриста, фактически «Грузавтотранс» предлагает переложить издержки, связанные с необходимостью возмещения ущерба транспортной инфраструктуре, на плечи клиентов.

Любые подобные предложения, если будут поддержаны, скажутся увеличением расходов на логистику, что негативно отразится прежде всего на сельхозпроизводителях, предупреждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, эффект от меры будет зависеть от практики. Но, отмечает эксперт, неясно, как тот же Росавтодор сможет следить и взыскивать причиненный ущерб тысяч грузовиков с зерном от различных компаний. Сложно будет и установить владельца груза, который должен отвечать: им может выступать как отправитель, так и покупатель зерна в порту, указывает крупный экспортер. Господин Пахомов добавляет, что дополнительный контроль может привести и к существенному росту расходов бюджета.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, если представить, что все будут перевозить зерно строго с соблюдением нормативов по весу, рынок, особенно в первые месяцы сезона, может ждать логистический коллапс: будет нехватка грузовиков, резко вырастут пробки на дорогах и очереди в портах. По его словам, более действенным было бы введение официальной платы за перегруз «в разумных пределах», чтобы средства шли на поддержание и ремонт дорожной сети.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что решению вопроса перевозок зерна будет способствовать внедрение системы весового контроля, разрабатываемой Минтрансом. В Росавтодоре согласны, что проблема перегруза при перевозке зерна актуальна. Там добавили, что предложение «Грузавтотранса» стоит рассмотреть на площадке рабочей группы при Минтрансе. В Минтранс обращение перевозчиков пока не поступало, сказал представитель министерства.

Анатолий Костырев