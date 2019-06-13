Особо тяжкие перемещения

Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка. Также перевозчиков будут уведомлять о совершенном нарушении через СМС, а местонахождение пунктов весогабаритного контроля могут обозначить на общедоступных геоинформационных ресурсах (Yandex, Google и пр.). Автоперевозчики приветствуют эти меры, но отмечают, что есть еще масса вопросов о работе рамок, и, в частности, предлагают ввести ответственность их операторов за точность измерения.

Согласно перечню поручений вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания с «Опорой России» 31 мая (есть у “Ъ”), Минтранс и Минэкономики до 1 августа должны совместно с «Опорой» подумать о целесообразности снижения минимальной административной ответственности автоперевозчиков за превышение весогабаритных параметров и дифференциации этой ответственности в зависимости от обстоятельств правонарушения. К сентябрю Минтранс также должен обеспечить информирование водителей о нарушениях, выявленных при весогабаритном контроле (ВГК), и совместно с Минкомсвязью подумать о публикации координат рамок «посредством общедоступных геоинформационных ресурсов».

Штрафы за перегруз и превышение габаритов высоки: 80–100 тыс. руб. с индивидуального предпринимателя и 250–400 тыс. руб.— с юрлица. При этом, когда система дает сбой, доказать некорректность ее работы очень трудно. Часто помимо сбоев весов причиной штрафа может стать то, что автопоезд подпрыгнул на неровном участке, груз допущенного веса неравномерно распределился по осям и так далее. При этом рамки, которые начали внедрять с 2016 года, вскоре появятся повсеместно: на федеральных трассах планируется к 2024 году вместо сегодняшних 28 установить 387 пунктов ВГК, на региональных — 366 пунктов. Внедрять их будет федеральный оператор автоматизированной системы ВГК (АСВГК), которому государство будет платить 8,64 млрд руб. в год в течение 11 лет. Претенденты на заключение концессионного соглашения — «РТ-Инвест транспортные системы» (РТИТС, оператор системы «Платон») и «Ростелеком», который уже оперирует пунктами ВГК в регионах (см. “Ъ” от 6 февраля).

С просьбой пересмотреть размер штрафов для автоперевозчиков на встрече с господином Акимовым попросил президент «Опоры России» Александр Калинин. Например, в Биробиджане рамка установлена прямо в черте города, отмечает вице-президент «Опоры России» Глеб Киндер, и региональный бюджет и концессионер заинтересованы в ее некорректной работе. При этом в подавляющем большинстве случаев превышение веса составляло до 20%. «Полагаем, что корректирующий коэффициент в 20% снял бы все недовольства бизнесменов»,— говорит Глеб Киндер. Он также полагает, что штрафы за первые нарушения должны быть существенно снижены — до нескольких тысяч рублей.

Директор по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК «Деловые линии» Александр Лашкевич полагает, что за незначительное правонарушение штраф должен быть не более 20–50 тыс. руб., а за умышленный перегруз — «заградительный». Информирование водителя или собственника транспортного средства, отмечает он, должно осуществляться не только через СМС, но и посредством информационных табло, а также должна быть площадка, где водитель или собственник сможет устранить нарушение. По словам господина Лашкевича, актуальным было бы и получение транспортными компаниями карты весов. Однако пока таковую, по его словам, получить не удалось.

Заместитель гендиректора ГК «БиПитрон», руководитель проекта «Смарт-автомобиль» Тарас Коваль отмечает, что в развитых странах ВГК ведется по двум основным направлениям: соблюдение технических параметров подвижного состава и допустимых габаритов, исходя из сохранности дорог. «АСВГК в сегодняшнем виде позволяет делать только второе,— говорит он.— Штрафы от 150 тыс. руб.— превосходная мотивация нарушать первый неконтролируемый пункт, что уже и начинает происходить». Господин Коваль согласен, что необходимо ввести ответственность оператора за результаты взвешивания, а «власти уходят в сторону от этого вопроса». Также, отмечает он, АСВГК не решает вопрос продолжения движения с перегрузом. «Надежда на то, что, получив большой штраф, перевозчик не будет больше так делать, наивная,— говорит он.— Уже активно и успешно разрабатываются технологии, позволяющие избегать нарушения при движении с перегрузом».

Наталья Скорлыгина