МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов

МВД России предложило дополнить правила освидетельствования водителей еще двумя критериями, говорится в проекте постановления на портале проектов нормативных правовых актов. Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что «наличие алкоголя в выдыхаемом автомобилистом воздухе» будет определять «специальное техническое средство индикации». Также в ведомстве считают, что при освидетельствовании водителей следует проверять на наркотики с помощью экспресс-теста слюны. Результаты дополнительных исследований — это «достаточные основания», чтобы понять, пьян ли водитель, говорится в пояснительной записке к документу.

Благодаря новым тестам сотрудники полиции смогут «оперативно осуществлять предварительную проверку водителей, не ограничиваясь только органолептическими методами», подчеркивается в документе. При этом в МВД пообещали, что если автомобилист откажется проходить проверку, это не повлечет для него никаких правовых последствий.

Ранее Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДД, по вине которых пострадали или погибли люди. Максимальный срок наказания вырос с 9 до 15 лет. Кроме того, ВС подготовил инструкции для нижестоящих судов, как наказывать нарушителей правил дорожного движения.

Подробнее об ужесточении наказания для пьяных нарушителей ПДД — в публикации “Ъ” «15 лет пьяному водителю срок».

Об инструкции ВС по наказанию водителей, нарушивших ПДД, — в публикации “Ъ” «Грязные номера, стертые буквы и нештатные фары».