Грязные номера, стертые буквы и нештатные фары

ВС разъяснит нижестоящим судам, как наказывать нарушителей правил дорожного движения (ПДД). За залепленные грязью или снегом номера, а также за стертые буквы на госзнаках можно будет лишиться прав. За стоянку одной парой колес на газоне, другой — на тротуаре можно получить штраф 8 тыс. руб. За езду на машинах с нештатными газоразрядными (ксеноновыми) лампами санкция не должна превышать 500-рублевого штрафа. Водителей, которые не уступили дорогу машинам, двигавшимся по обочинам, наказывать вообще нельзя. Эти и другие разъяснения содержатся в проекте постановления пленума ВС.

ВС во вторник представил проект постановления пленума по разъяснению вопросов, возникающих у судов в связи с применением 12-й главы КоАП. В ней, напомним, прописаны штрафы и санкции для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Последний раз подобные инструкции ВС давал 12 лет назад (постановление пленума ВС от 24 октября 2006 года), но этот документ уже устарел и потребовал доработки. 30-страничный проект, который сегодня был одобрен в первом чтении (второе планируется подготовить через две недели), содержит ряд существенных нововведений.

Грязные и нечитаемые номера

Для судов будет подробно разъяснено, как применять ст. 12.2 КоАП. В ней, напомним, прописаны санкции за управление авто с нечитаемыми, нестандартными, установленными с нарушениями или подложными номерами. Если водитель установил механическую шторку или иное устройство, закрывающее номер, при этом на момент остановки номер был виден, то суды все равно должны расценивать такие случаи как нарушения по ч. 2 ст. 12.2 (штраф до 5 тыс. руб. или лишение прав). Закрытие номера листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом также может быть расценено судом по этому же составу, но для этого инспектор должен представить в суд доказательства (например, фотографию), что водитель залепил номер снегом или грязью намеренно, и это не было связано с дорожными условиями или непогодой. В последнем случае, к примеру при езде по заснеженной трассе, грязной будет вся передняя часть машины, а не только номер. Некоторые водители, отметим, на мойках просят помыть всю машину, а госзнак оставить грязным.

Ситуации, когда водитель сам выдавил лишние символы на номере, механически удалил их, подчистил или подкрасил отдельные буквы, что привело к «иному прочтению» госзнака, должны расцениваться судами как управление авто с подложными номерами (ч. 4 ст. 12.2 КоАП). За это полагается лишение прав на срок до года. Таким же образом будут квалифицироваться случаи, когда водитель установил номер, изготовленный фирмой, не имеющей на это официального разрешения.

Установка на машину дополнительного освещения и ксеноновых ламп

Разъясняется порядок применения ч. 3 ст. 12.5 КоАП. В ней установлена санкция в виде лишения прав на срок до года за установку на передней части машины световых приборов, «цвет огней и режим работы» которых не соответствуют правилам. Речь идет о различных стробоскопах, маячках, нестандартных фарах и т. д. Подобные световые приборы могут быть установлены в любом месте — не только в штатных местах, а также под решеткой радиатора, на бампере, под ветровым стеклом и т. д., разъясняет ВС. Основной признак нарушения — освещение направлено по ходу движения машины, а расположение источника света неважно. Во всех этих случаях может применяться лишение прав.

При этом оговорено, что подобная санкция может применяться только в тех случаях, когда световой прибор работает одновременно с нарушением требований к цвету и «режиму работы» (к примеру, мигает синим цветом).

Если же в штатной фаре установлена нештатная газоразрядная (ксеноновая) лампа, которая не мигает, то наказываться это нарушение должно 500-рублевым штрафом (ч. 1 ст. 12.5 КоАП). Несколько лет назад, напомним, в ряде регионов наблюдалась волна случаев, когда суды лишали прав автомобилистов за ксеноновый свет по ч. 3 ст. 12.5. Теперь эта практика должна быть прекращена.

Интересное разъяснение ВС дает по поводу случаев, когда на автомобиль незаконно нанесена цветографическая схема. За управление такой машиной, напомним, суд может назначить до полутора лет лишения прав. ВС уточняет, что наносимая на борт цветовая схема состоит из «основного цвета наружных поверхностей транспортного средства, декоративных полос, информационных надписей, опознавательных знаков». Если она «с учетом композиционной взаимосвязи имеющихся элементов сходна до степени смешения с цветографическими схемами транспортных средств оперативных служб», то нарушителя нужно наказывать лишением прав. По данным “Ъ”, поводом для такого разъяснения стал случай, произошедший в 2018 году: инспектор оформил и направил в суд материалы в отношении водителя, который управлял желтой служебной машиной с полосами красного цвета и надписью белого цвета «Аварийная служба метро». Автомобиль, принадлежавший ГУП «Московский метрополитен», сильно напоминал машину скорой помощи. Водитель пытался оспорить постановление, даже дошел до Верховного суда, но наказание отменить не смог. В обзоре судебной практики ВС за IV квартал этот случай также упоминается.

Освидетельствование на состояние опьянения

Разъясняется порядок применения статей 12.8 (вождение в пьяном виде) и 12.26 (отказ от медицинского освидетельствования). За эти нарушения, напомним, применяется лишение прав и штраф 30 тыс. руб. Инспектор ГИБДД обязан сначала предложить водителю пройти освидетельствование с помощью алкометра, а уже потом направлять его на медицинское освидетельствование к врачу (если это требуется), отмечает ВС. Исключением является случай, когда водитель находится в беспомощном состоянии (тяжелая травма, бессознательное состояние после ДТП) и его надо сразу везти в больницу, где для анализа у него возьмут кровь и мочу.

Если водитель «предпринимает усилия, препятствующие возможности» освидетельствования, то это тоже может быть расценено судом как отказ от обязательной процедуры.

Этот факт должен быть обязательно закреплен инспектором в протоколе.

При каких-либо сомнениях по поводу результатов медицинского освидетельствования суд должен проверить сведения о подготовке врача либо фельдшера, а также лицензию на осуществление медицинской лицензии (должна быть у медпункта или больницы, где проверяют водителей).

Выезжающим на обочину можно не уступать дорогу

Согласно ч. 3 ст. 12.14 КоАП, штраф в 500 руб. может применяться в отношении водителей, которые не уступили дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом на дороге (например, при проезде перекрестка со знаком «Уступи дорогу»). При этом, поясняет ВС, если машина движется по обочине, во встречном направлении по улице с односторонним движением, выезжает на перекресток под красный свет и в других подобных случаях, то уступать дорогу ей не нужно. В судебной практике известны случаи, когда водители, выехав на обочину (запрещено ПДД), врезаются в машины, поворачивающие налево на перекрестке из основного ряда. Если происходит ДТП, то «обочечник» пытается доказать (в том числе в судах), что он ехал прямо и ему должны были уступить дорогу. В постановлении пленума будет окончательно разъяснено, что такого права у нарушителя нет.

Стоянка на газоне и детских площадках

Часть 3 статьи 12.19 КоАП предусматривает штраф 1 тыс. руб. (в Москве — 3 тыс. руб.) за стоянку автомобиля на тротуаре или пешеходном переходе. Если же машина стоит на территориях, где ПДД не действуют (газон, детские площадки, объекты благоустройства), то ст. 12.19 КоАП применять нельзя, указывает ВС. В таких случаях могут применяться только штрафы, прописанные в региональных законах. К примеру, в Москве действует столичный КоАП, штраф за стоянку на газоне — 5 тыс. руб.

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Но если машина стоит одновременно и на газоне, и на тротуаре, то автовладелец рискует получить два разных постановления сразу по двум нарушениям, ВС это разрешает. В столице суммарный штраф для таких случаев составит 8 тыс. руб. Но для этого нарушение должны зафиксировать инспектор ГИБДД и инспектор МАДИ, оформив два разных материала.

Штрафы с камер для владельцев прицепов

Штрафные постановления, которые выносятся с помощью автоматических камер, напомним, направляются по почте собственникам транспортных средств. Бывают случаи, когда камера сфотографировала номер не самого автомобиля, а прицепа. Некоторые автомобилисты пытаются такие штрафы оспорить. ВС разъясняет судам, что прицеп самостоятельно ездить не может, он должен быть прицеплен к автомобилю.

Владелец транспортного средства должен представить в ГИБДД или суд доказательства того, что прицеп находился в момент фотоснимка в распоряжении другого водителя.

Кроме того, ВС описывает случаи, когда камеры фиксации нарушений стоят слишком близко друг к другу, в результате у водителя нет физической возможности сбросить скорость без аварийного торможения, которое может спровоцировать ДТП. Аналогичная ситуация может возникнуть, когда автомобилист выехал на выделенку, проехал под камерой, но вернуться в разрешенную полосу не может, поскольку в разметке нет разрыва, и он вынужден проехать под еще одной камерой. Если водитель, оспаривая штраф с камеры в суде, описывает подобную ситуацию, то суд обязан доводы проверить, запросив у ГИБДД или других органов власти данные, чтобы установить причины совершения правонарушения.

Наказание для виновников ДТП

Согласно статье 12.24 КоАП, если произошла авария, в которой кто-то получил легкий ущерб здоровью (или средней тяжести), то виновник ДТП может быть оштрафован на сумму от 2,5 тыс. руб. или лишен прав на срок до двух лет. ВС поясняет: сам водитель не может являться одновременно и лицом, в отношении которого ведется производство, и потерпевшим. К примеру, автомобилист по своей вине врезался в ограждение и повредил себе голову, ударившись об руль, при этом других пострадавших не было. В этом случае, если на место аварии приехал инспектор, то материалы по ст. 12.24 оформляться и передаваться в суд не должны.

Иван Буранов