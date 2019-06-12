Фигурирующий в деле Голунова полковник полиции рассказал об очереди из его проверок

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковник Андрей Щиров, чьи подчиненные задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщил, что его «проверяют все, кто только может» и «задают» вопросы. Он отметил, что не нарушал закон, поэтому не опасается уголовного преследования.

«Представляете, я сейчас сижу на работе, и меня проверяют все, кто только может. Все в очереди стоят, задают вопросы. Смотрят всю подноготную служебной деятельности, а моих родителей на даче сейчас терзают какие-то непонятные журналисты»,— сказал он в интервью RT. Телеканал отметил, что разговор с господином Щировым был записан до закрытия уголовного дела против господина Голунова.

Начальник подразделения заявил, что ответы на вопросы по этой истории «так или иначе будут получены». «Сейчас такое количество сил задействовано — и следственных органов, и проверяющих, — что остаться без ответа уже ничто не может». По словам господина Щирова, он сам и его подчиненные не нарушали закон. «Я просто не представляю фабулу подобного уголовного дела»,— сказал он.

Вчера, 11 июня, Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за того, что правоохранители не смогли доказать его причастность к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста и поблагодарил всех, кто его поддерживал.

Напомним, журналиста задержали 6 июня, у него обнаружили наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал произошедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня Ивану Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить журналиста под домашний арест.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».