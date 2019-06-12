Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан»,— сказал президент во время торжественной церемонии во Дворце независимости. После прозвучал гимн республики и артиллерийские салюты.

Накануне господин Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя «полнокровным», а не переходным президентом. При этом он призвал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану.

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».