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Фото: Mukhtar Kholdorbekov/File Photo / Reuters

Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства. Господин Токаев набрал 70,96% голосов избирателей при явке в 77%.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан»,— сказал президент во время торжественной церемонии во Дворце независимости. После прозвучал гимн республики и артиллерийские салюты.

Накануне господин Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя «полнокровным», а не переходным президентом. При этом он призвал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану.

Подробнее — в материале “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».

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