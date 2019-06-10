На участке КАД между развязками с Таллинским и Московским шоссе перекроют одну полосу

В связи с проведением работ по устранению колейности на период с 11 по 22 июня на внешнем участке КАД — от транспортной развязки с автодорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) до транспортной развязки с Московским шоссе будет перекрыта одна полоса движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

При этом по всем остальным полосам вводится ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться круглосуточно, уточнили в дорожном ведомстве.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на ближайшие полгода перекрывается движение для большегрузов по двум полосам КАД на Вантовом мосту.