«Спасителя мира» отыскали на яхте саудовского принца

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» нашлась на яхте саудовского принца. По данным издания Artnet, самое дорогое в мире произведение искусства висит в одной из кают судна наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Полотно было продано в 2017 году на аукционе Christie's за рекордные $450 млн, и с тех пор ни разу не появлялось на выставках. В марте The New York Times сообщил, что сотрудники филиала Лувра в Объединенных Арабских Эмиратах не знают, где находится «Спаситель мира».

Яхта — далеко не самое удачное место для хранения культурного наследия мирового уровня, считает директор портала ARTinvestment.ru Константин Бабулин: «Найти на яхте изолированное помещение — крайне сложная задача. Можно, наверное, применить систему кондиционирования, но морской соленый воздух не исчезнет. Для картины стоимостью $500 млн эти условия совершенно непригодны. Кроме того, вариант катастрофы, к сожалению, тоже присутствует — судно может пойти на дно вместе с великим произведением искусства. Картины на шикарных яхтах висят, и они достаточно дорогие, но это не наш случай, поскольку это полотно уникально. Оно требует совершенно безопасного хранения, потому что в него вложены гигантские деньги. Так что эта новость повергает в шок».

Впрочем, учитывая финансовые возможности Мухаммеда бен Сальмана, переживать за сохранность полотна не стоит, считает владелец частной галереи Марат Гельман: «Проблем в том, чтобы богатому человеку создать в каюте яхты идеальные условия, нет. Климат и влажность — это два основных параметра. Кроме того, должна быть возможность подпускать специалистов, потому что эта работа очень старая, и какие-то процессы там точно происходят. Если бы я был этим принцем, то раз в квартал я бы пускал реставратора посмотреть работу: нет ли там каких-то негативных изменений. Все остальное решаемо, поскольку существует компактное оборудование, которое создает идеальный климат, есть какие-то герметичные системы, которые в случае потопа защищают полотно — нажимается кнопка, все закрывается, и картина может спокойно пролежать в этом сейфе в воде десятки лет, пока ее не найдут».

Любые упоминания о картине в СМИ влияют на ее стоимость в случае будущей продажи, считает арт-обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Буткевич: «Любая такая история поднимает стоимость картины. Уже одно то, что она будет или не будет, например, выставлена в Лувре Абу-Даби, поднимает цену. Однако рыночная стоимость картины на данный момент и так является ошеломительной».

В прошлом картиной владел российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который приобрел ее за $127 млн, после чего обвинил швейцарского арт-диллера Ива Бувье в завышении ее реальной стоимости.

Кирилл Абакумов