Лечение с консультацией Страсбурга

Европейский суд по правам человека задал России вопросы о лечении и состоянии здоровья 74-летнего физика Виктора Кудрявцева, который обвиняется в госизмене. Ответы Россия должна предоставить до 12 июня. Ранее ЕСПЧ принял решение о применении «срочных мер» к заключенному, потребовав от российских властей немедленно его поместить в больницу и провести осмотр. Однако вместо гражданского отделения ученого госпитализировали в «тюремную часть» больницы и не по просьбе Страсбурга, а по постановлению следователя.

Как сообщили “Ъ” в правозащитной группе «Команда 29», ЕСПЧ продолжает следить за состоянием физика, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева. Страсбург направил ряд вопросов российским властям, попросив сообщить, является ли его лечение адекватным, учитывая состояние его здоровья, получает ли он необходимые лекарства и врачебный надзор, а также требует ли его состояние госпитализации в специализированную клинику. Срок ответа обозначен до 12 июня.

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Руководитель «Команды 29» Иван Павлов напомнил “Ъ”, что в конце апреля Страсбург применил решение о «срочных мерах» и потребовал от России обеспечить Виктора Кудрявцева до 6 мая «медицинским сопровождением, не связанным с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения». 13 мая ученый был переведен из московского СИЗО «Лефортово» в 20-ю городскую больницу Москвы, однако он был помещен в «тюремное отделение», где рядом с пациентами дежурит конвой.

«Пять дней он провел в 20-й больнице, а затем его перевели обратно в изолятор,— пояснил “Ъ” руководитель "Команды 29" Иван Павлов.— Но эта госпитализация была не по просьбе ЕСПЧ, а по постановлению следователя, которое, как мы узнали из врачебного заключения, было вынесено на неделю раньше решения ЕСПЧ о "срочных мерах". Поэтому врачи 20-й больницы проверяли Кудрявцева на наличие заболеваний из списка заболеваний, препятствующих отбыванию заключения под стражей. А это не то, что требовал ЕСПЧ».

В начале сентября прошлого года пожилой ученый уже проходил обследование в 20-й больнице. Тогда врачи установили у него ряд серьезных заболеваний и выписали рекомендации по лечению. Защита ученого считает, что в условиях изолятора нельзя выполнить рекомендации медэкспертов, в числе которых палатный режим, лечебная ходьба 3–5 км в день, ограничение приема соли, избегание переохлаждения и тяжелых нагрузок. За прошедшие месяцы состояние физика ухудшилось.

«У него сахар в крови скачет до колоссальных значений — с 6 до 22–23. На теле появляются изменения — гангрена, язвы. В СИЗО ему выдают только аспирин.





Родственники передают препараты, но мы узнаем об их назначении спустя две-три недели, плюс добавляется время на их приобретение и передачу»,— рассказывал “Ъ” адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

По его словам, последние полгода адвокаты каждую неделю просили о переводе физика в больницу.

Новое заключение врачей похоже на предыдущее, отметил господин Павлов. «Улучшения здоровья у Кудрявцева не зафиксировано. А рекомендации по лечению практически те же, что и раньше. Но мы считаем, что в условиях СИЗО их невозможно выполнить, там, например, нет нужных специалистов, которые должны регулярно его осматривать. Но самое главное, в этом заключении нет ответов на те вопросы, которые сейчас поставил перед Россией ЕСПЧ»,— подчеркнул господин Павлов.

Напомним, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения 75-летний Виктор Кудрявцев занимался моделированием обтекания ракет-носителей космических кораблей и спутников воздушной средой в ходе старта и посадки. Он был арестован 23 июля 2018 года. По версии ФСБ, Виктор Кудрявцев передавал бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» (“Ъ” рассказывал об этом 15 августа 2018 года). Коллеги и близкие физика говорят, что обмен информацией с институтом шел в 2011–2013 годах в рамках совместного с Минобрнауки России проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей. Как ранее сообщал “Ъ”, контрразведчики считают, что научная переписка ученого с бельгийским институтом была лишь прикрытием для передачи секретных сведений спецслужбам стран НАТО, в том числе США. При этом их не смущает отсутствие у ученого допуска к гостайне.

По мнению источников “Ъ” в спецслужбах, «авторитет физика среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска и не требовалась».

В конце прошлого года ученый заявил о давлении на него со стороны следствия — от него просили дать показания на его ученика, заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМАШ Романа Ковалева. Взамен следователь обещал ходатайствовать перед судом о смене меры пресечения на домашний арест. Однако ученый отказался.

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5 июня господин Ковалев был задержан у себя дома, силовики провели у него обыск. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Как пояснил “Ъ” сын физика Ярослав Кудрявцев, господин Ковалев работал вместе с его отцом в проекте с бельгийским институтом. В «Команде 29» отметили, что господин Ковалев не стал обращаться к ним за адвокатом.

Анастасия Курилова