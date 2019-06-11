Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления

Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико. Гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявляет, что отставания нет. Он убежден, что ракеты будут изготовлены в срок.

«Отставание от производственных графиков изготовления изделий со сроком сдачи в 2019 году составляет от трех месяцев (ракета-носитель "Ангара-А5") до одного года (вторая ступень ракеты-носителя "Ангара-1.2")»,— говорится в документе. Господин Варочко рассказал агентству, что эти сроки — внутренний производственный график самого предприятия, смещенный на шесть месяцев вперед относительно срока исполнения госконтрактов. «Таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, мы нацелены на поставку изделий вовремя»,— сказал он. В Центре Хруничева агентству рассказали, что отставания связаны с реорганизацией производства на фоне реконструкции предприятия для создания замкнутого цикла изготовления этих ракет-носителей.

Ракетный комплекс «Ангара» предусматривает создание семейства ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов. Создание серийного производства универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара» планировалось закончить к 2023 году. Ожидалось, что после 2024 года с космодромов Плесецк и Восточный должно быть проведено до восьми пусков «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2» в год. На космодроме Восточный началась модернизация монтажно-испытательного корпуса, который планируется использовать для обслуживания ракет-носителей «Ангара». Однако для завершения строительства космодрома поменяют подрядчика.

Подробнее — в материале “Ъ” «Восточный теряет время в очередях».