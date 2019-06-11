«Газпром» расширяется в Охотском море

В условиях моратория на выдачу участков на арктическом шельфе РФ «Газпром» расширяет присутствие на морских участках Сахалина. Как выяснил “Ъ”, газовой компании выдадут лицензию на малоизученный Центрально-Пограничный участок, который входит в проект «Сахалин-6» с ресурсной базой 600 млн тонн и 190 млрд кубометров газа. По данным “Ъ”, лицензия может быть интересна осваивающей месторождения «Сахалина-3» «Газпром нефти». Однако на новом участке «Газпрома» еще надо провести разведку, причем сам проект «Сахалин-6» уже разочаровал как минимум «Роснефть» в начале 2000-х годов.

Как выяснил “Ъ”, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении «Газпрому» Центрально-Пограничного участка недр на шельфе Охотского моря. В «Газпроме» отказались от комментариев. Сейчас действует мораторий Минприроды на выдачу новых лицензий на арктическом шельфе из-за слабого выполнения лицензионных требований по уже выданным участкам, но на Сахалин он не распространяется.

Эта площадь входит в проект «Сахалин-6», ресурсная база которого оценивается в 600 млн тонн нефти и 190 млрд кубометров газа. Информации о самом Центрально-Пограничном участке крайне мало. В начале 2000-х «Роснефть» отказалась от разработки «Сахалина-6» из-за нерентабельности. Другая компания—участник проекта «Альфа-Эко» после отказа «Роснефти» продала ряд участков «Сахалина-6» (лицензиями владела «Петросах»), в том числе Пограничную площадь, Urals Energy. Предполагалось, что Urals Energy найдет партнера на «Петросах», но ей это не удалось, и в итоге компания сдала ряд лицензий в нераспределенный фонд Роснедр. Добыча «Петросах» в 2018 году составила 44,7 тыс. тонн нефти и 25,2 млн кубометров газа. Сама Urals Energy в начале года столкнулась с корпоративным конфликтом, а также нехваткой оборотных средств.

«Сахалин-6» — самый южный из всех нефтегазовых блоков на сахалинском шельфе. На севере с ним граничит Киринский блок «Сахалина-3», где располагаются открытые «Газпромом» Киринское, крупное Южно-Киринское (попало под санкции США в 2015 году) и Мынгинское месторождения. Летом 2015 года Shell говорила, что в рамках договоренностей с «Газпромом» об обмене активами хочет войти в «Сахалин-3», который должен был стать ресурсной базой для третьей очереди СПГ-завода другого проекта партнеров — «Сахалин-2».

Источники “Ъ” сходятся во мнении, что Центрально-Пограничная площадь может заинтересовать «Газпром нефть». Это подтвердил “Ъ” источник, близкий к компании. Например, в 2017 году «Газпром» передал лицензию на Аяшский участок «Сахалина-3» «Газпром нефти», которая открыла там нефтяное месторождение «Нептун» с запасами 415 млн тонн нефти. В нефтекомпании не ответили “Ъ”.

Кроме того, «Газпром» в настоящее время нуждается в приросте своих газовых запасов на Сахалине. Из-за отсутствия прогресса по покупке газа у «Сахалина-1» (оператор — Exxon, также в проекте участвует «Роснефть») «Газпрому» не хватает газа на третью очередь СПГ-проекта в рамках «Сахалина-2». Более того, если учитывать планы «Газпрома» по поставке газа Киринского блока в Китай по газопроводу, встает вопрос о ресурсной базе даже для двух существующих линий завода, поскольку месторождения «Сахалина-2» истощаются.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев замечает, что ресурсная оценка Центрально-Пограничного участка пока не определена и сложно предсказать, залегает там нефть или газ.

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков