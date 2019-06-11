Воронеж взяли под крыло

Холдинг «Новапорт» Романа Троценко расширяется не только в Средней Азии, но и в России. Под контроль ООО «Профи», которое на рынке связывают с группой AEON Романа Троценко, перешел аэропорт Воронежа: новый владелец выкупил его управляющую компанию «Авиакапитал-Сервис» у ФК «Аксиома» экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева. Актив оценивается в 1,5–3 млрд руб., инвестор также построит новый терминал стоимостью около 4 млрд руб. Аэропорт невелик и, по мнению экспертов, завершил период активного роста. Следующим новым приобретением «Новапорта» может стать аэропорт Пензы.

ФК «Аксиома» экс-депутата Госдумы Сергея Журавлева продала ООО «Управляющая компания "Авиасервис"» (оператор Международного аэропорта Воронеж) московскому ООО «Профи». Об этом “Ъ” рассказали в «Аксиоме» и подтвердили в «Профи». Совладелец ООО Светлана Ершова, которой согласно kartoteka.ru принадлежит 99,01% компании, в 2012 году занимала пост вице-президента корпорации AEON Романа Троценко.

На рынке «Профи» связывают с аэропортовым холдингом «Новапорт», совладельцами которого выступают AEON и казахский инвестфонд Meridian Capital. «Новапорт» управляет 16 аэропортами в России. Его крупнейший актив — новосибирский аэропорт Толмачево, один из базовых для S7.

В 2011 году бывший совладелец аэропорта Воронежа Анатолий Карпов уже планировал продать актив «Новапорту», но через год инвестор отказался от сделки. «Мы уточнили финмодель, согласно которой в этом аэропорту заработать что-то почти невозможно, потому что требуются очень большие вложения»,— поясняли в аэропортовом холдинге. Тогда объект получила «Аксиома».

Аэропорт Чертовицкое (теперь имени Петра Первого) обслуживает рейсы по 12 международным и девяти внутренним направлениями. В 2018 году пассажиропоток вырос на 28,4%, до 770 тыс. человек, это 37-е место среди аэропортов РФ. ООО «УК "Авиасервис"» в 2017 году получило 11,48 млн руб. убытка при выручке 433,79 млн руб.

В «Аксиоме» ожидают, что по итогам 2019 года аэропорт Воронежа обслужит уже около 1 млн человек. Компания планировала в 2020 году начать строительство нового терминала пропускной способностью 3 млн человек в год и стоимостью около 4 млрд руб. Там обещают передать покупателю документацию по проекту, в том числе архитектурные планы и «дорогостоящую инженерную экспертизу».

В «Профи» подтвердили, что сделка предполагает строительство «аэровокзала с телескопическими трапами площадью не менее 12 тыс. кв. м» в 2021–2022 годах. Также в компании ожидают удвоения пассажиропотока к 2025 году.

Роман Троценко уточнил “Ъ”, что на данный момент ООО «Профи» не входит в AEON, сделку по слиянию планируется закрыть в течение ближайших двух месяцев. По его словам, говорить о том, что воронежский аэропорт перешел под контроль AEON, преждевременно. Бизнесмен также подтвердил планы по строительству в Воронеже нового терминала в течение трех лет, период окупаемости составит 10–12 лет: «Это длинный и тяжелый проект».

Сумму сделки с «Аксиомой» господин Троценко назвать отказался. Собеседники “Ъ” на рынке говорят, что обычно при покупке аэропортовых активов один пассажир оценивается в 2–2,5 тыс. руб. Таким образом, актив стоит 1,54–2 млрд руб. Управляющий партнер Veta Илья Жарский полагает, что сумма сделки «с учетом стоимости сервисных компаний» могла быть выше, в пределах 2,7–3 млрд руб.

18,4 млн пассажиров Общий пассажиропоток «Новапорта» в 2017 году

В последние месяцы «Новапорт» объявил об интересе к целому ряду активов, в первую очередь в Средней Азии: казахстанским аэропортам Актобе и Астаны, узбекским аэропортам в Самарканде, Намангане и Ургенче. Холдинг также планирует приобрести контрольный пакет аэропорта Пензы (74-е место в РФ, 150 тыс. человек в 2018 году), где обещает построить новый аэровокзал.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает, что аэропорт Воронежа, пассажиропоток которого удвоился за последние пять лет, уже прошел фазу активного. «Основную часть новых пассажиров дали "Аэрофлот" и S7, открывшие рейсы в Воронеж из Москвы и за последние несколько лет вытеснившие конкурентов,— поясняет эксперт.— На сегодня источники экстенсивного роста исчерпаны. Транзитного пассажиропотока в Воронеже нет, в области нет крупного бизнеса, а на московском направлении серьезную конкуренцию составляет железная дорога». В то же время ожидания Романа Троценко он считает излишне пессимистичными, отмечая, что «сегодня нормальный срок окупаемости для аэропорта составляет шесть-восемь лет».

Сергей Калашников, Воронеж; Герман Костринский