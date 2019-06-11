Главные анонсы 11 июня

В Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвященной столетию Международной организации труда и выступит на пленарной сессии в зале Ассамблеи во Дворце Наций ООН. Также запланированы двусторонние встречи, в том числе с генеральным директором МОТ Гаем Райдером.

В Амурской области арбитражный суд рассмотрит заявление компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» об обращении к немедленному исполнению решения, которым суд обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited продать «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Evison Holdings принадлежит свыше 50% акций банка «Восточный». Однако в 2016 году перед слиянием «Восточного» и Юниаструм-банка между Evison Holdings и «Финвижн Холдингс» был заключен колл-опцион, позволяющий господину Аветисяну получить в будущем контрольный пакет акций. Стороны договорились решать все споры в лондонском суде. Однако фонды Baring Vostok отказались исполнять колл-опцион, заподозрив своих партнеров в выводе активов из Юниаструм-банка незадолго перед сделкой по слиянию банков. О деле основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви

В Екатеринбурге состоится заседание городской Думы, на котором будет принято решение о формате и сроках проведения опроса относительно места строительства собора Святой Екатерины. Храм планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Изначально под строительство был выделен участок в сквере воздел драмтеатра, что вызвало разногласия среди горожан. В результате митингов с 13 по 16 мая были задержаны более 100 человек. Волнение утихло только после того, как в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин. Он предложил принять решение о возведении храма путем опроса. Параллельно жители города предлагали другие места под строительство. О ситуации в городе

В Киеве Конституционный суд Украины рассмотрит по существу законность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. 21 июля должны состоятся досрочные выборы в Верховную раду. По плану они должны были пройти в октябре, однако после инаугурации Владимир Зеленский распустил парламент, объяснив свое решение низким рейтингом Рады у населения. Подробнее

В Анкаре второй суд города по особо тяжким преступлениям, как ожидается, проведет заседание по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. 8 января в Анкаре началось первое слушание по делу. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ. Его убили силы безопасности на месте. Об убийстве

В Амстердаме апелляционный суд вынесет решение по делу об экспонатах выставки «Крым. Золотой остров в Черном море» (так называемое «скифское золото»).В 2016 году окружной суд Амстердама решил передать Украине экспонаты, которые были предоставлены в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Министр культуры РФ Владимир Мединский тогда сказал, что передачу скифского золота Украине можно расценить только как хищение. Позднее крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама. О скифском золоте

В Нижнем Новгороде состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра.