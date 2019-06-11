В «Джинсовой симфонии» появилась новая тема

Управляющая британской маркой одежды Superdry Surya Group нашла способ увеличить долю бренда в России. Группа договорилась о покупке контрольного пакета Jeans Symphony, который оценивает в 600 млн руб. Аудитории двух сетей пересекаются, что обещает синергический эффект. Но Jeans Symphony может оказаться проблемным активом: компания сокращает торговые площади и ассортимент.

О том, что Surya Group договорилась о покупке контрольной доли Jeans Symphony (развивает магазины одежды под вывесками JS Casual, JS Selected и др.), “Ъ” сообщил президент Surya Group Рави Навлани. По его словам, соответствующий меморандум был заключен 20 мая. О сделке также известно одному из контрагентов Surya Group. Стоимость, точный размер доли и продавца господин Навлани не раскрыл. Surya Group, в частности, развивает в России британский бренд модной одежды Superdry. Под этой вывеской сегодня работают пять магазинов. По словам Рави Навлани, приобретение пакета Jeans Symphony позволит увеличить долю Superdry на российском рынке, используя синергию между портфельными брендами сети и Superdry. В Jeans Symphony на запрос “Ъ” не ответили. При этом на главной странице сайта сети анонсируется новая коллекция Superdry.

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Jeans Symphony (ООО «Джинсовая симфония») существует с 1995 года. По собственным данным, управляет свыше 100 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и т. д. Портфель брендов включает Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel. По данным ЕГРЮЛ, 84% компании владеет Ашот Григорян. Еще 13% принадлежит Виталию Гадышеву, 3% через ООО «Трейд опт» управляет Владислав Мубаракшин. В 2017 году «Джинсовая симфония» получила 3,18 млрд руб. выручки и 4,18 млн руб. чистой прибыли (данные «СПАРК-Интерфакс»).

Superdry в России присутствует с 2015 года. За это время он сменил уже трех франчайзи: вначале этот бренд развивала PNN Group Низами и Насиба Пириевых, затем — A3 Retail Group Арама Давтяна, который осенью 2018 года продал этот бизнес Surya Group. Стоимость франшизы оценивалась в 154–172 млн руб. Новый партнер сети планировал за три-четыре года открыть 60 магазинов. Но недавно у Surya Group также возникли сложности с развитием Superdry. С начала 2019 года были закрыты два магазина, а контрагенты взыскивают с управляющей компании сети более 55 млн руб. (см. “Ъ” от 5 июня).

Один из консультантов на рынке торговой недвижимости говорит, что JS Casual, основной формат Jeans Symphony, также испытывает трудности. С сетью уже разрывают отношения торговые центры: недавно закрылся магазин в московском ТЦ «Метрополис», есть долги по аренде перед другими площадками, рассказывает он. Кроме того, продолжает собеседник “Ъ”, ранее магазины JS Casual открывались на площадях до 1 тыс. кв. м, то сегодня размещаются примерно на 200 кв. м, а портфель брендов сети сокращается. В 2016 году JS Casual работала с рентабельностью по чистой прибыли на уровне 4,8%, но в 2018 году показатель, видимо, стал отрицательным, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Управляющий партнер Peregrine Capital Николай Габышев оценивает стоимость Jeans Symphony в 1–1,2 млрд руб. По его мнению, доля в компании может достаться Surya Group в счет оплаты долгов сети перед арендодателями. По данным «СПАРК-Интерфакс», в конце 2017 года долгосрочные и краткосрочные обязательства «Джинсовой симфонии» превышали 1,7 млрд руб. По словам господина Габышева, при продаже контрольного пакета стороннему инвестору доли текущих учредителей обычно снижаются пропорционально их участию, если нет иных взаимных обязательств.

Процессы консолидации на российском fashion-рынке вполне объяснимы, констатирует Михаил Бурмистров. По его прогнозам, в ближайшее время стоит ожидать много аналогичных сделок между компаниями из конца первой сотни, которые находятся в непростом положении под давлением крупных игроков и онлайн-ритейлеров. Николай Габышев указывает, что аудитории Jeans Symphony и Superdry во многом пересекаются, поэтому сделка может пойти на пользу обеим компаниям.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова