Superdry не вышел сухим из магазинов

Британский одежный бренд Superdry, сменивший за четыре года третьего франчайзи в России, опять столкнулся с трудностями: магазины закрываются, а контрагенты через суд требуют погасить долги. Это наследство прежних партнеров сети, утверждает нынешний владелец франшизы Surya Group. Судя по всему, головному офису Superdry, где пару месяцев назад возник корпоративный конфликт, не до проблем российского контрагента.

С начала 2019 года к ООО «Ритейл бренд хаус» (входит в Surya Group), развивающему в России по франшизе бренд Superdry, подано семь исков на общую сумму 57,8 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Самую крупную сумму (45,63 млн руб.) требует «ВФ си-ай-эс» — «дочка» VF Corporation, владеющая, в частности, брендами Vans и Timberland. Как следует из материалов дела, долг возник в рамках договора поставки, и истец просил наложить арест на денежные средства «Ритейл бренд хаус», но в мае суд отказал в этом. В российском офисе VF Corporation оперативно не ответили на вопросы “Ъ”.

Второй крупный истец «Ритейл бренд хаус» — группа КВТ (специализируется на перевозках и таможенном оформлении), которой через суд удалось взыскать 687,3 тыс. руб. Еще один иск КВТ к «Ритейл бренд хаус» на 6,9 млн руб. сейчас на рассмотрении в суде. Президент КВТ Юлия Шленская пояснила “Ъ”, что за время сотрудничества компания выплатила лишь один небольшой транш. В апреле суд также удовлетворил иск ООО «Цветной централ маркет» (развивает одноименный универмаг) о взыскании с «Ритейл бренд хаус» 2,9 млн руб. задолженности по арендной плате. Суды не единственная проблема сети Superdry в России: с начала этого года были закрыты два из семи магазинов.

Одежный бренд Superdry, специализирующийся на демократичной одежде и обуви, основан в 1985 году в Лондоне Джулианом Данкертоном и Джеймсом Холдером. В оформлении одежды часто используются надписи на японском языке. В 2018 году выручка Superdry достигла £872 млн. В апреле 2019 года в материнской компании возник корпоративный конфликт. В результате с января 2018 года стоимость акций Superdry на Лондонской бирже упала на 75%, текущая капитализация ритейлера составляет £378,8 млн. Доля российского рынка в обороте Superdry не превышает 1%, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

В России Superdry присутствует с 2015 года. За это время он сменил уже трех франчайзи: вначале этот бренд развивала PNN Group Низами и Насиба Пириевых, затем — A3 Retail Group Арама Давтяна, который осенью 2018 года продал этот бизнес основанной в ОАЭ Surya Group. Стоимость франшизы оценивалась в 154–172 млн руб. Новый партнер сети планировал за три-четыре года открыть 60 магазинов (см. “Ъ” от 2 октября).

Гендиректор Surya Group Рави Навлани пояснил “Ъ”, что судебные разбирательства связаны с правоотношениями, возникшими до того, как он начал заниматься брендом. «Сведения не были в полной мере раскрыты нам при сделке по трансферу бизнеса, не был проведен надлежащий due diligence»,— пояснил он. По словам господина Навлани, закрытие магазинов связано с оптимизацией бизнеса. «Наша основная задача — смена формата магазинов, они будут меньше по площади»,— сказал он. Бизнесмен говорит, что не планирует отказываться от развития Superdry и намерен к концу 2019 года открыть еще семь-восемь магазинов. Источник “Ъ” на рынке торговой недвижимости указывает, что магазины Superdry закрываются именно из-за долгов по аренде. В пресс-службе Stokmann, в чьих универмагах продается одежда Superdry, сообщили, что работают напрямую с британской компанией и не знают о проблемах российского партнера.

Анна Лебсак-Клейманс считает, что проблемы развития сети в России связаны в том числе с тем, что она работает в высококонкурентном сегменте, где есть Zara, Uniqlo, Mango. «Этот сегмент заметнее всего сократился после кризиса 2014 года»,— отмечает эксперт, добавив, что за пять лет с 51% до 65% выросла доля одежды экономкласса.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков