Okko инвестирует в сериалы для смартфонов

Онлайн-кинотеатр Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов. Первым из них станет «Девушка с плеером» Red Carpet Studio, которая выйдет только в вертикальном формате для просмотра на мобильных устройствах.

Онлайн-кинотеатр Оkko заключил контракт с компанией Red Carpet Studio на производство пакета из девяти веб-сериалов, рассказала “Ъ” директор по контенту Rambler Group (владеет Okko) Софья Квашилава. Сумма всего контракта не раскрывается, в производство первого сериала «Девушка с плеером» (экранизация одноименного романа Валентины Назаровой) Okko уже вложил 11,7 млн руб. Сериал состоит из шести серий хронометражем около 16 минут каждая, производство одной серии в Оkkо оценивают в $30 тыс. Okko планирует выпустить сериал в августе 2019 года, он будет доступен только в вертикальном формате для просмотра на мобильных устройствах.

Red Carpet Studio входит в ООО «Медиа группа Выход», которое, согласно Kartoteka.ru, на 100% принадлежит Антону Калинкину. Он же выступает продюсером «Девушки с плеером», режиссер сериала — Брайан Лай, съемки проходили в Лондоне при участии компании Rits Film.

Okko также рассматривает более 50 потенциально интересных проектов веб-сериалов и ведет переговоры с рядом студий, рассказала Софья Квашилава. В компании рассчитывают, что сериалы будут состоять из пяти-шести серий хронометражем 15–23 минуты каждая.

«На количество планируемых сериалов влияет исключительно количество интересных историй, которые должны лечь в их основу, пока у нас немного студий и режиссеров, которые умеют снимать в подобном формате и понимают его специфику»,— отметила госпожа Квашилава.

Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин, сообщала компания в мае. Okko уже выступил сопродюсером фильмов «Как я стал русским» Акаки Сахелашвили и Ся Хао и «Большая поэзия» Александра Лунгина. «Как я стал русским» вышел в кинопрокат в феврале, его бюджет, согласно «КиноПоиску», составил около $5 млн (223 млн руб. по курсу на 10 июня), общие сборы, по данным ЕАИС, 119 млн руб. Размер инвестиций Okko не раскрывался.

В сериалы для смартфонов инвестируют и другие участники медиарынка. Так, кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» снимет для цифровых платформ «Национальной медиа группы» и телеканала СТС сериал о россиянах, которые повлияли на развитие интернета. Как уточняли “Ъ” в «СТС Медиа», планируется, что сериал будет доступен в том числе на мобильных устройствах в вертикальном формате экрана. Сериал будет состоять примерно из 20 серий и выйдет весной 2020 года.

В апреле 2018 года в вертикальном формате вышел документальный сериал для смартфонов «1968.Digital» — совместный проект студии «История будущего» Михаила Зыгаря и Карена Шаиняна и «Базелевса», его основным инвестором был Альфа-банк, партнерами по распространению — в том числе «ВКонтакте» и «Амедиатека». Как сообщал “Ъ” в сентябре 2018 года, бюджет проекта «в несколько раз превышал» сумму в $1 млн, а аудитория каждой серии превысила 1 млн пользователей.

Валерия Лебедева