«Формула — 5 секунд»

Воскресный Гран-при Канады завершился грандиозным скандалом, вызванным решением стюардов гонки оштрафовать лидера Ferrari Себастьяна Феттеля на пять секунд за создание опасной ситуации в борьбе с Льюисом Хэмилтоном. В результате он хоть и финишировал первым, в итоговом протоколе оказался позади Хэмилтона. В Ferrari не согласны с решением судей и подали апелляцию. Однако даже ее удовлетворение не принесет «Скудерии» ничего, кроме морального удовлетворения. Ведь, согласно регламенту, решения о наказаниях по ходу гонки отмене не подлежат.

Гран-при Канады, весьма вероятно, станет наиболее скандальной гонкой сезона 2019 года. Все благодаря неоднозначному решению стюардов, разбиравших инцидент с участием Себастьяна Феттеля, лидировавшего с самого старта, и преследовавшего его Льюиса Хэмилтона. Первый номер Ferrari, когда до финиша оставалось менее 20 кругов, не справился с прессингом, который на него оказывал лидер Mercedes, и срезал шикану. Хэмилтон попытался воспользоваться ошибкой соперника, но тот весьма агрессивно вернулся на трассу, чуть не впечатав Mercedes пятикратного чемпиона мира в отбойник. Столкновения Хэмилтону удалось избежать только благодаря резкому торможению.

Поначалу все это было воспринято как обычный гоночный инцидент, но у стюардов было иное мнение.

Они, изучив видеозаписи инцидента (как со стационарных камер, установленных на автодроме, так и из машины Феттеля), пришли к выводу, что четырехкратный чемпион мира намеренно захлопнул «калитку». А ведь, согласно правилам, в таких ситуациях гонщик обязан оставлять сопернику расстояние не меньше, чем ширина машины. В результате Феттель получил пятисекундный штраф и, даже несмотря на то, что пересек финишную линию первым, в итоговом протоколе оказался позади Хэмилтона.

Феттель, конечно же, не обрадовался такому решению.

«Куда мне было деваться! Что я мог сделать! Они убивают гонки!»— негодовал немец.





По завершении этапа он не стал добираться до места, где паркуются машины гонщиков, занявших подиум, бросил ее на обочине и пытался даже пропустить церемонию награждения. Туда его команда все-таки затащила, но Феттель не успокаивался. Он даже поменял номера, которыми на стоянке обозначаются машины, переместив табличку с номером 1 от Mercedes Хэмилтона на пустое место, на котором должна была стоять Ferrari.

Недовольство высказала и публика, освиставшая на церемонии награждения Хэмилтона. Но, нужно отдать должное Феттелю, он заявил, что винить в чем-то его соперника нельзя. Все вопросы, уверен Феттель, нужно адресовать руководителям «Формулы-1». «Люди хотят видеть гонки, и именно этим мы и занимались. Стыдно, что потом все определяется какими-то смешными решениями,— сказал Феттель.— Я бы очень хотел оказаться в старой "Формуле-1". Той, где можно было говорить, что думаешь. Сейчас нам это не позволено. И все же я не согласен с тем, куда идет этот спорт. Он совсем не тот, в который я влюбился в детстве».

Наказание, назначенное Феттелю, вызвало непонимание и среди других гонщиков.

Так Найджел Мэнселл, чемпион мира 1992 года, назвал вердикт стюардов нелепым. «Никакого удовольствия от таких гонок. Два великих чемпиона бьются на трассе, а потом происходит вот это». По мнению чемпиона мира 2009 года Дженсона Баттона, случившееся было не более чем гоночным инцидентом, никак не тянувшим на санкции. Наконец, легендарный Марио Андретти, чемпион мира 1978 года, напомнил, что функция стюардов в том, чтобы наказывать за намеренное создание опасных ситуаций, а не за непреднамеренные ошибки в условиях жесткой борьбы. Даже босс команды Mercedes Тото Вольф выразил сочувствие Феттелю, заметив, что прекрасно понимает его поведение после финиша. «На его месте я бы эти таблички еще и разбил, а потом запустил в машину,— сказал господин Вольф.— Но правила есть правила. А они были нарушены. Себастьян, защищая позицию, инстинктивно чуть перегнул палку».

Вскоре после гонки руководство Ferrari сообщило, что подает протест на решение стюардов. У команды есть 96 часов с момента окончания этапа, чтобы предоставить аргументы в обоснование своей позиции. Сложность, однако, в том, что, согласно правилам, решения о наказаниях по ходу гонки не могут быть отменены. Так что даже если действия стюардов будут признаны необоснованными, потерянные пять секунд Феттелю никто не вернет. И итоги Гран-при уже считаются официальными.

Добавим, что победа в Монреале стала для Хэмилтона пятой в семи гонках в этом сезоне, и он лидирует в первенстве с отрывом в 29 очков от напарника по Mercedes Валттери Боттаса (на счету финна два выигранных этапа) и уже в 62 балла от Феттеля.

Александр Петров