Агробизнес в «цифрах»

Минсельхоз РФ объявил внедрение цифровых технологий главным трендом развития агропромышленного комплекса на ближайшие годы. По оценке ведомства, высокотехнологичная трансформация должна уже к 2024 году удвоить рост производительности в сельском хозяйстве. Нижегородские аграрии считают этот прогноз вполне реальным: для многих предприятий нижегородского АПК переход на «цифру» — уже не далекое будущее, а рабочее настоящее.



Татьяна Салахетдинова

Если бы в среде российских экономистов выбирали «слово года, то им наверняка бы стала «цифровизация». Пожалуй, нет сегодня в стране сектора экономики, перспективы которого не связывались бы с внедрением digital-технологий. За последние пару лет ситуация с восприятием цифровых технологий заметно изменилась и в сельском хозяйстве, отмечают эксперты. «Раньше нам приходилось объяснять и доказывать, что внедрение "цифры" нужно, важно и принесет реальные результаты. Сейчас очень многие аграрии уже знают, о чем идет речь и зачем переводить работу на цифровые рельсы. Появилась большая база кейсов применения, всегда можно посмотреть, как это работает в конкретном хозяйстве и какие результаты дает. Очень убедительно, когда собственник агробизнеса приходит к соседу и получает информацию лично от него: сколько затратил, сэкономил и заработал», — говорит генеральный директор саратовского ООО «Инфобис» (разработчик онлайн-сервиса контроля и учета работ в агробизнесе «Агросигнал»; применяется нижегородскими хозяйствами) Владимир Коршунов.

Экономика поля

В растениеводстве одними из первых применять новые информационные технологии стали тепличные хозяйства. «Мы начали автоматизацию своих теплиц около 10 лет назад, — рассказывает генеральный директор ОАО "Агрокомбинат Горьковский" Александр Солодаев. — Это относится не только к нашему тепличному комбинату, а в большей степени ко всем предприятиям защищенного грунта — иначе бы мы отстали от западных соседей. Вручную управлять микроклиматом теплицы почти невозможно — необходимо контролировать одновременно много параметров: наружная температура, ветер, его направление, осадки, температура теплоносителя. На основании полученных данных нужно управлять многими системами: вентиляции, зашторивания, подкормки СО2, системой капельного полива, отопления, увлажнения. Современные компьютеры позволяют задать параметры микроклимата и автоматически поддерживать или изменять их в соответствии со стратегией агронома». Правда, как отмечает глава агрокомбината, без участия человека все равно пока не обходится: «Собирать огурцы и обслуживать растения компьютеры и роботы еще не научились, да и за компьютерами нужен постоянный присмотр, поэтому на пункте управления в круглосуточном режиме дежурные отслеживают возникновение неполадок и нештатные ситуации. Чем грамотнее и точнее управляешь микроклиматом, тем на большую урожайность можешь рассчитывать». По оценке Александра Солодаева, с момента модернизации теплиц старого образца 1960-х годов постройки комбинат стал вдвое экономичнее, в том числе за счет энергосбережения, и в 2,5 раза увеличил объемы производства.

В нижегородском овощеводстве открытого грунта освоение цифровых технологий началось позднее, но приобретает все большую значимость. В ООО «Агрофирма "Весна"» (выращивание сахарной свеклы и зернобобовых культур, производство сахара; земельный банк — 90 тыс. га) рассказывают, что сначала оснастили датчиками геолокации всю технику, сформировали диспетчерскую службу, закупили серверное оборудование, программное обеспечение (ПО) для работы с геоданными, составили электронные карты полей и провели агрохимический анализ почвы. В этом году планируется внедрить производственное ПО, чтобы перевести в «цифру» все операционные и технологические процессы, формировать планы размещения культур и технологических операций в привязке к электронным картам полей, видеть в режиме онлайн состояние производственных этапов, фиксировать отклонения и оперативно вносить коррективы. Также планируется подключить системы спутникового мониторинга состояния посевов. На третьем этапе (2020–2021 годах) компания готовится оснастить сельхозоборудование автоматическими регулируемыми устройствами (дозаторами, форсунками и т.д.). «Это позволит дифференцировать нормы внесения семян, удобрений, средств химической защиты растений, основываясь не на состоянии всего поля, как это происходит сейчас, а исходя из состояния конкретного участка этого поля, точечно», — поясняют в агрохолдинге.

Дифференцированные посев, орошение, внесение удобрений — один из финальных высокотехнологичных этапов в земледелии, говорит генеральный директор ООО «Холдинг КиПиАй» (сельскохозяйственный проект «КиПиАй Агро» — выращивание пшеницы, ячменя, овса, гороха, льна, рапса и сои; земельный банк — 30 тыс. га) Виктор Журба: «В период роста бизнеса мы поняли: кроме банального контроля над работой техники с помощью GPS-навигации и сдельной оплаты труда механизаторов, требуются интеллектуальные системы, чтобы сравнивать плановые и фактические показатели и помогать агрономам принимать решения. Сначала мы работали с системой спутникового мониторинга полей и учета агроопераций. Она позволяла с определенной периодичностью видеть спутниковые снимки, рассчитывать индексы вегетации, строить прогнозы по урожайности, фиксировать проведенные работы в полях, но не хватало последнего шага: как перевести эти данные в экономику. Сегодня в другой специальной программе мы задаем планы работ, и на основе спутникового мониторинга техники система сразу рассчитывает процент выполненных операций, расход топлива, экономические показатели. Такой подход позволяет в режиме реального времени управлять рабочим процессом, быстро реагировать на проблемы с сорняками и вредителями, на любые изменения в полях. Сейчас в систему интегрирована техника, задействованная на посевной, в перспективе включим в нее комбайны, чтобы контролировать сбор урожая с полей». По его словам, компания планирует перейти к «экономике поля». «Привычный подход агрария — закончить год в плюсе. Например, по озимой пшенице сложились хорошие итоговые показатели, по яровой — средние, по сое — убыток. Вроде как в среднем хорошо — ну, и отлично. Мы же стремимся понять, из чего состоит результат. Может, например, оказаться, что при общем убытке по сельскохозяйственной культуре два поля сработали в плюс, а три — в минус, поэтому в целом в результате получился минус. Экономика поля позволяет принять правильные корректирующие решения в текущем сезоне, выявить причины успехов и неудач, чтобы на следующий год преумножить первые и избежать вторых».

Будущее — за комплексным аналитическим подходом во внедрении технологий, подтверждает глава компании «Инфобис» Владимир Коршунов: «Датчики мониторинга сами по себе не имеют особой ценности для экономики предприятия. Вот, например, есть датчик влажности. Но без привязки к контексту — к полю, к истории остальных параметров, его показатели интересны только узким специалистам. А чтобы эти данные имели значение для принятия решения, для системного использования, нужна дополнительная информация. Необходим единый центр по предприятию, в который стекаются потоки данных от разных подразделений».

Эффективные гектары

Главный результат применения технологий, о котором говорят в «цифровом» земледелии, — это повышение производительности. «У нас есть пример, когда с установкой «Агросигнала» выработка увеличилась в три раза: если раньше трактор работал два часа за смену, то начал работать шесть. Это происходит, прежде всего, за счет мотивации персонала: понимая, что результаты мониторинга техники объективны, механизаторы начинают больше работать, меньше простаивать, — комментирует Владимир Коршунов. — Второй по важности фактор — возрастает качество работ. Например, если при неверной температуре проводить опрыскивание, можно просто сжечь поле, а это десятки миллионов убытков. Система позволяет избегать таких ошибок. Или своевременное выявление вредителей: расходы химикатов могут быть меньше в разы. Это только пара примеров, а на каждом виде работ надо контролировать свои показатели: скорость, непросевы, попытки воровства при движении зерна от земли до склада — и еще множество вещей». В агрохолдинге «Весна» отмечают, что, хотя об окончательных результатах внедрения технологии «точного земледелия» говорить еще рано, в компании уже фиксируют снижение затрат на материалы (семян, удобрений, топлива), повышение технологичности операций и стабильность урожайности культур.

Еще один фактор эффективности, по словам Владимира Коршунова, состоит в том, что система позволяет контролировать план: «Во многих старых хозяйствах агрономы рисуют план на год, а по факту работают совсем по-другому, делают все в режиме «как получится», и потом собственник удивляется, почему у него «не та» себестоимость и убытки». «Ежедневный мониторинг всего спектра работ позволяет четко следовать поставленному плану и его выполнять, — подтверждает Виктор Журба. — Теперь нет такого, что по бумагам вроде бы все хорошо, а в поле выезжаешь — там сюрпризы. Еще один важный плюс — мотивация сотрудников. Они понимают, что нет смысла приписывать, обманывать — в системе все видно. Эти два фактора уже способны серьезно повысить производительность. А дальше — чем больше элементов контроля и экономического стимулирования включается, тем больше шагов мы анализируем и большей эффективности достигаем».

Роботы-контролеры

У животноводов преимущества цифровых технологий важны, прежде всего, на этапах выращивания поголовья и контроля качества готовой продукции. В этом смысле особенно преуспели нижегородские птицеводческие фермы. «Компьютерная система контроля микроклимата, автоматизированная подача натуральных кормов, ниппельное поение позволяют создать комфортные условия для развития птицы», — рассказывают о технологии выращивания цыплят на Павловской птицефабрике агрохолдинга «Русское поле». В результате на предприятии фиксируют стабильный среднесуточный привес птицы и сохранность поголовья на уровне 96%. В компании замечают, что «создание оптимальных условий для хорошего самочувствия птицы» важно и для промышленного производства товарного яйца. Еще один «оцифрованный» этап этого производственного процесса — сбор и классификация яиц. На птицеводческом предприятии «Дивеевское» собранные яйца подаются на транспортер для их последующей классификации и централизации: «Цех сортировки и упаковки оснащен современным оборудованием, которое может с высокой точностью определить вес, размер товарного яйца, отследить некачественное яйцо и отправить его на переработку. Затем сырье обрабатывается жестким УФ-облучением, обеззараживающим яйцо. Все товарное яйцо взвешивается, разделяется по классам, автоматически маркируется в соответствии с ГОСТом и укладывается в товарную упаковку».

Заводчики крупного рогатого скота в основном ведут электронный учет производства и автоматизируют управление стадом. «Для отслеживания поголовья крупного рогатого скота в условиях свободного выпаса на больших пастбищах GPS-передатчик с SIM-картой устанавливается в ошейники крупного рогатого скота. Также с помощью SIM-карт проводится мониторинг автоматических поилок, которые сопровождают стадо на пастбище в течение дня», — поясняют в Tele2 (такой проект для «Мираторга» есть у оператора в Черноземье). Самой перспективной для молочных ферм технологией в областном минсельхозе называют роботизацию процесса доения. Пока такое оборудование есть в единичных хозяйствах, но в ближайшие годы на территории региона запланировано строительство роботизированного комплекса, способного обслуживать больше 1 тыс. коров. Кроме того, вместе с выксунским ООО «Промтехника-Приволжье» министерство разрабатывает пилотный проект цифровой молочной фермы.

Технологии переработки

В хранении и переработке продовольствия свои высокотехнологичные особенности. Так, группа МТС разработала проект по повышению эффективности работы овощехранилищ — такой кейс цифровой трансформации представлен на сайте АНО «Цифровая экономика» и применялся в Кировской области. Продвигая интернет вещей (Internet of Things, IoT), мобильный оператор предлагает повышать эффективность работы овощехранилищ за счет обеспечения оптимального температурного режима на разных участках: «Данные о реальных условиях хранения овощеплодовой продукции собираются автоматически в режиме реального времени, используется функция удаленного управления и регулирования климата». В результате, говорят в компании, увеличивается срок хранения продукции, снижаются потери и в конечном итоге растет выручка.

В ГК НМЖК рассказывают, что холдинг стремится использовать цифровые технологии на каждом производственном участке: «Современные сушильно-очистительные комплексы установлены на элеваторах в Сорочинске и Урюпинске. Они оснащены полностью автоматизированными системами, благодаря которым управлять оборудованием с пульта может один сотрудник. На всех площадках ГК НМЖК внедрены инновационные системы диагностики: цифровые подвески на элеваторах позволяют определить уровень самонагревания зерна и предотвратить его возгорание. Приборы во всех лабораториях также оцифрованы — и для анализа сырья требуется минимальное время. Цифровые хроматографы и экспресс-анализаторы позволяют определить характеристики сырья за минуты, что значительно сокращает время приема и позволяет компании быть конкурентоспособной в этой сфере. Цифровые технологии применяются и при разработке новых рецептур продуктов, проверке сырья и готовых продуктов. Это современные приборы, цифровые микроскопы и хроматографы». Среди последних нововведений в сфере цифровизации на НМЖК — запуск двух проектов SAP: интегрированное бизнес-планирование (IBP) и внедрение системы управления цепочкой поставок (ERP S/4HANA): «Создание заказа от клиента на производство и планирование полностью перейдут от сотрудников к алгоритмам. Так мы сможем отследить энергопотребление, повысить прозрачность планирования и отчетности, что в свою очередь приведет к повышению качества и производительности труда, отсутствию ошибок, увеличению скорости и точности».

Цифровое будущее

Комментируя перспективы цифровизации АПК, в Центре прогнозирования и мониторинга Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) отмечают, что только благодаря технологиям точного земледелия, основанным на интернете вещей, «может последовать всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически измененных семян». «Цифровые сервисы позволяют повышать продуктивность технологического процесса, сокращают риски потери продукции из-за резких климатических изменений, снижают влияние человеческого фактора. В России применение IoT в области сельского хозяйства имеет большой потенциал роста», — соглашаются в Tele2.

Пока же, констатируют эксперты, цифровой трансформации сельского хозяйства в стране мешает множество факторов, в том числе низкое проникновение технологий и слабое покрытие сетями передачи данных в сельской местности, а также недостаток информации о существующих и разрабатываемых цифровых технологиях. «Государство может участвовать в популяризации технологий, но не лозунгами, а фактами, — добавляет Владимир Коршунов из «Инфобиса». — Это могут быть каталоги эффективно работающих решений с конкретными кейсами применения, со ссылками на конкретные хозяйства, которые готовы поделиться опытом. В профильных ведомствах есть консалтинговые службы, которые сами могут оценить экономическую эффективность». Вторым шагом со стороны властей, по мнению эксперта, могла бы стать финансовая поддержка хозяйств, которые вкладываются в цифровое развитие: «В некоторых регионах власти уже стимулируют покупку софта. Например, в Самарской области и Башкирии существуют дотации правительства: 40–50% расходов на приобретение цифровых систем возвращает регион. «Господдержка могла бы способствовать более активному внедрению эффективных технологий земледелия, — соглашаются в агрофирме "Весна". — Например, государство могло бы взять на себя затраты по созданию "цифровой инфраструктуры", разработке алгоритмов и программного обеспечения, в том числе с использованием больших данных и машинного обучения, подготовке специалистов, по предоставлению бесплатного доступа к данным геолокации, Росгидромета и Роскосмоса, по дополнительному стимулированию предприятий, применяющих технологию точного земледелия».