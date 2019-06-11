Нижегородский АПК — в «цифровых» лидерах

В конце прошлого года Центр прогнозирования и мониторинга Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) провел масштабное исследование, посвященное использованию современных цифровых технологий аграриями в российских регионах. С помощью подведомственных минсельхозу организаций вуз собирал статистику в 52 субъектах РФ. В рейтинг включались растениеводческие предприятия, в которых есть спутниковые системы навигации для определения границ полей, мониторинг транспорта, дифференцированные посев, орошение, опрыскивание, составление цифровых карт урожайности и другие элементы точного земледелия. Животноводческие хозяйства учитывались при условии, что в них мониторят состояние здоровья животных и качества продукции, составляют электронные базы данных производственного процесса, используют автоматическое регулирование микроклимата, применяют роботизацию доения.

Нижегородская область оказалась в лидерах итогового рейтинга: по информации КубГАУ, в регионе 144 хозяйства так или иначе используют информационные технологии. На первом месте — Краснодарский край (189 хозяйств), на втором — Воронежская область (182 хозяйства). По объему площадей, на территории которых есть элементы точного земледелия, Нижегородская область на 12 месте: с показателем 478,7 тыс. га полей (у лидеров — Воронежской области и Краснодарского края — 1,13 млн га и 963 тыс. га соответственно). Элементы точного животноводства, по данным исследования, есть в 42 хозяйствах Нижегородской области — по этому параметру регион на пятом месте. Технологиями «охвачено» почти 47 тыс. голов крупного рогатого скота в АПК региона (по показателю поголовья у области 14 место, у лидеров — Омской и Свердловской областей — 218 тыс. и 151 тыс. соответственно).

По данным нижегородского минсельхоза, в растениеводстве спутниковые системы навигации на сельхозтехнике применяют 66 организаций области, спутниковый мониторинг транспорта — 57 организаций, в Сеченовском районе составляют цифровые карты урожайности, в Городецком используют дифференцированное орошение посевов, в Дальнеконстантиновском — дистанционное зондирование земли. Системой параллельного вождения с использованием GPS-навигации в хозяйствах области оснащены более 100 единиц техники. «Такое оборудование установлено на тракторах, комбайнах, самоходных опрыскивателях. Система позволяет управлять процессами как с участием механизатора, так и без него, оптимизировать процесс обработки пахотных земель и существенно снизить затраты на топливо, посевные материалы, средства защиты растений, удобрения», — поясняют в минсельхозе. В области точного животноводства более чем в 50 организациях есть электронные базы данных производственного процесса, 28 хозяйств ведут автоматический мониторинг качества продукции животноводства, 30 — исследуют рацион кормления, привес, температуру тела и активность животных.