Экс-главу штаба Навального повторно обвинили в нарушении правил организации митинга

Леонид Волков, бывший руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального, сегодня, 10 июня, должен был выйти из спецприемника, где отбывал 20 суток за нарушение правил организации митинга. Дело в отношении него завели по ч. 4. ст. 20.2 КоАП за акцию против повышения пенсионного возраста, прошедшую в Москве 9 сентября 2018 года. Но вместо того, чтобы отпустить господина Волкова, полицейские отвезли его в ОВД «Тверское», где на него составляют протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП — за ту же акцию, только в Санкт-Петербурге, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в Facebook.

«При этом в материалах дела еще восемь городов за то же 9 сентября... И полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут. Если так (а вот тут исключительный случай, когда нет оснований не доверять сотрудникам полиции), держать Леонида будут до октября»,— написал господин Жданов. Он добавил, что Тверской суд Москвы, «вероятно, будет рассматривать дело сегодня». Ему грозит до 15 суток ареста.

Жена задержанного Анна Бирюкова рассказала «Медиазоне», что в оба телефона Леонида Волкова вставили кусочки скотча между батареей и контактом, из-за чего мобильные не заряжались. Это могли сделать, чтобы он не сумел предупредить о новом задержании, считает сам господин Волков.

Напомним, несанкционированная акция протеста 9 сентября прошлого года прошла по всей России. К проведению митингов в единый день голосования призвал Алексей Навальный. В Москве акция состоялась на Пушкинской площади. По оценке корреспондента “Ъ”, на митинг пришло около 2,5 тыс. человек, были жесткие задержания.