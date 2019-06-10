Александр Беглов заявил, что Петербург не гнался за деньгами на ПМЭФ

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства прокомментировал количество соглашений, заключенных Смольным в рамках на ПМЭФ-2019. По его словам, городу, прежде всего, важны «умные инвестиции».

«Мы не гнались за количеством подписаний, за теми деньгами, которые были предложены инвесторами. Нам нужны умные инвестиции»,— подчеркнул господин Беглов.

Напомним, Петербург заключил на ПМЭФ-2019 27 соглашений с общим объемом инвестиций в размере более 182 млрд рублей.

Яна Войцеховская