ЦСКА попал в десятку

В понедельник баскетболисты ЦСКА в третьем матче финальной серии play-off Единой лиги ВТБ обыграли «Химки» со счетом 80:62 и в 10-й раз за 11 лет выступлений в лиге завоевали титул чемпиона. Учитывая, что ранее подопечные Димитриса Итудиса праздновали еще и триумф в Евролиге, сезон для них можно считать сверхуспешным. Теперь главный вопрос в том, каким ЦСКА предстанет в следующем сезоне. Ведь у большинства его лидеров в ближайшее время истекают контракты.

От финальной серии play-off Единой лиги ВТБ интригующей погони за титулом ждали немногие. Да и те, кто решался ставить на то, что у ЦСКА в противостоянии с «Химками» могут возникнуть проблемы, делали это с кучей оговорок. При этом во всех сценариях, предусматривавших, что ЦСКА помучается, фигурировал лидер «Химок» Алексей Швед. Однако первый же матч финала показал, что даже если Швед играет очень хорошо, у ЦСКА все равно больше козырей. В той игре, кстати, Швед набросал на три десятка очков, но это не помешало армейцам победить с разницей в 21 балл.

А на второй матч Швед не вышел — травма стопы вынудила его завершить сезон досрочно. И это окончательно убило интригу.

Нет, нельзя сказать, что «Химки» капитулировали. В конце концов, по ходу сезона Швед уже пропускал три месяца, так что команда, которая лишь пару раз вышла на паркет в оптимальном составе, вынуждена была учиться обходиться без него. Временами даже получалось. И если вспомнить, например, второй матч финала, в котором «Химки» набрали 92 очка (за весь сезон в Единой лиге ВТБ армейцы лишь дважды позволяли соперникам пересекать отметку в 90 очков), то можно даже сказать, что главному тренеру подмосковной команды Римасу Куртинайтису удалось найти эффективные атакующие варианты. Но находил он их уже по ходу игры, которая началась с 10-очкового рывка ЦСКА. И этой форы армейцам с запасом хватило для победы.

Об этом рывке ЦСКА Куртинайтис говорил и перед третьей игрой, прошедшей уже в Химках. Он обратил внимание на то, что в последнее время его команда стабильно стартует с «минус 10». Чаще всего шанс поправить дело бывает. Но не с ЦСКА.

Формально в этой игре «Химкам» удалось уйти от проклятия стартовых «минус 10» — ЦСКА начал игру с семи безответных очков.

При этом хозяева не то что не могли найти вариантов для ответа — они были. Но у игроков «Химок» совершенно сбились прицелы, и за первую половину матча они не попали ни одного трехочкового. Так что мячи приходилось буквально втискивать в кольцо. При этом армейцы эффективно закрывали топовых игроков соперника, и, как следствие, ключевой забивной силой «Химок» оказался Вячеслав Зайцев (к перерыву он набрал 16 очков, что в пять раз выше его средней результативности).

У ЦСКА же в атаке все было стандартно. Отелло Хантер зачищал пространство под щитами, Кори Хиггинс точно бил с любых дистанций, поймавший кураж Никита Курбанов не только прицельно бросал, но еще успевал подбирать и пасовать. Последнее было весьма кстати, поскольку основной плеймейкер ЦСКА Нандо де Коло никак не мог найти свою игру. Даже когда «Химки» во второй четверти все-таки сумели догнать ЦСКА, армейцы спокойно продолжали гнуть свою линию. На большой перерыв ЦСКА ушел с преимуществом в 15 очков, и шансов растерять его у армейцев не просматривалось. В итоге армейцы спокойно довели матч до победы со счетом — 80:62 — и оформили 10-й чемпионский титул в Единой лиге ВТБ. Единственный случай, когда армейцы его упустили, был зафиксирован в 2011 году — тогда он достался как раз «Химкам».

Учитывая, что в конце мая ЦСКА стал чемпионом Евролиги, минувший сезон можно считать для команды сверхуспешным. Впрочем, если у игроков наступило время отпусков, то для клубного руководства самое сложное только начинается. Ведь сейчас главный вопрос в том, каким будет ЦСКА в следующем сезоне, поскольку у топ-игроков истекают контракты. Среди них и Нандо Де Коло, и Кайл Хайнс, и Алек Питерс, и Кори Хиггинс, и Отелло Хантер. Не ясно также, будет ли активирована опция пролонгации контракта с Серхио Родригесом. Впрочем, учитывая, что контракт с Итудисом уже был продлен (из игроков пока переподписан только Уилл Клайберн), можно надеяться, что в качестве ЦСКА не потеряет. Вряд ли греческий специалист согласился бы остаться, если бы не был уверен, что получит нужных игроков.

Александр Петров