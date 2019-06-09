Зеленский намерен отправить в нокаут старую систему власти на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» выразил уверенность в том, что после досрочных парламентских выборов в стране установится новая система власти. Он подчеркнул, что «Слуга народа» это не бренд, а мировоззрение, которое и поможет «не перезагрузить старую, а установить новую систему».

«Мы начали это делать 21 апреля вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе»,— сказал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»). Также президент выразил надежду, что в Верховной раде следующего созыва будет отменена депутатская неприкосновенность.

Досрочные выборы в Раду должны пройти 21 июля. Изначально они были запланированы на октябрь, но Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.

О ситуации — в материале “Ъ” «Украинские пасьянсы».