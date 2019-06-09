Испанский теннисист Надаль стал 12-кратным победителем Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль в 12-й раз стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Он одержал победу над австрийцем Домиником Тимом. Встреча в Париже завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Она продолжалась чуть более трех часов.

Надаль вляется рекордсменом Roland Garros по количеству титулов, он побеждал также в финалах с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2014 год. Это вторая встреча теннисистов в финале Открытого чемпионата Франции пи третья в рамках турнира.

Ранее сегодня победителями Roland Garros в парном разряде стали венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович. В финале они обыграли китаянок Инъин Дуань и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3.

Накануне восьмая ракетка мира Эшли Барти такде стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В одном из самых неожиданных финалов за всю историю Roland Garros 23-летняя австралийка всего за 70 минут в двух партиях обыграла 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову.

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