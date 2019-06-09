В деле Ивана Голунова не прекращается реакция

За делом расследователя Ивана Голунова следят в Европе. Так, глава британского МИДа Джереми Хант в Twitter заявил, что журналисты должны иметь возможность призывать власти к ответу, не опасаясь мести. Ранее справедливого судебного разбирательства в деле журналиста-расследователя потребовали власти Евросоюза.
Ивана Голунова поддержали многие российские общественные деятели, актеры и музыканты.
Дмитрий Глуховский, писатель: «В стране почти не осталось журналистики, они полностью заменена пропагандой. В случае настоящей журналистики люди не боятся расследовать злоупотребления и преступления со стороны власти в интересах власти. Но этого больше нет. Может быть, Иван — один из последних людей в стране, которые этим занимаются».
Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая: «Журналисты во всем мире сталкиваются с несправедливостью. И я очень надеюсь, что та несправедливость, с которой столкнулся Иван, будет устранена».
Владимир Познер, журналист: «Арест Ивана Голунова — плевок в лицо всех журналистов России. Я не желаю, чтобы мне плевали в лицо, и, более того, требую, чтобы с этими людьми, которые полагают, что на них нет правды, разобрались».
Людмила Улицкая, писательница: «За каждой акцией подобного рода должна стоять подпись человека, который отдает распоряжения. Сегодня настало время, когда, строго говоря, пора снять маски и понять, с кем мы имеем дело».
Андрей Звягинцев, режиссер: «Все это фейк, фальш, обман. Доколе уже? Непонятно, когда уже насытится нашей кровью это драконье племя? Сколько можно на это смотреть и быть равнодушным?».
Фекла Толстая, журналист: «Это не просто очередное наступление на свободу слова и журналистику, а сигнал каждому из них — любой может быть арестован. И с этим нельзя мириться. Я выступаю в поддержку Ивана Голунова и считаю, что он должен быть немедленно освобожден.
Oxxxymiron, рэпер: «Ивана Голунова жизненно важно освободить не только для него самого, его близких и его коллег, но и для всего общества, всей страны и всех нас. Потому что если храбрость будет дальше караться, а подлость — поощряться, то будущего нет ни у кого из нас независимо от взглядов и убеждений».
Чулпан Хаматова, актриса: «Я хочу жить в стране, где нет страха, я не хочу бояться. Иван Голунов должен быть на свободе».
Леонид Парфенов, журналист: «Все это крайне подозрительно, и сами мы знаем прекрасно, что нашу власть и наших правоохранителей журналистика интересует только, когда журналист, по мнению власти и правоохранителей, что-то не то сказал, написал, показал. Ни в каких других случаях».
8 июня советник Владимира Путина Антон Кобяков пообещал лично изучить дело Ивана Голунова и выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. В свою очередь, глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена обещал проследить за ходом служебной проверки, в рамках которой проанализируют действия полицейских при задержании Ивана журналиста.
Политолог Аббас Галлямов считает, что на решение суда о домашнем аресте повлиял большой общественный резонанс. И теперь появился шанс на благополучный исход дела для журналиста: «Резонанс, с которым столкнулись власти, никто не мог предсказать. Они все шокированы и обескуражены, а в такой ситуации вертикаль рассыпается, то есть ни один из ее представителей не хочет брать на себя лишнюю ответственность. Суд в данной ситуации постарался абстрагироваться от происходящего. Можно говорить, что оппозиция сейчас более сплочена, чем власть. На протяжении 20 лет у нас все было наоборот. Если рассуждать абстрактно, то и домашний арест это неправильно. Но в данных конкретных условиях и с учетом сложившейся практики это, конечно, победа, и общественность оправданно торжествует. Но это не окончательная победа, но очень важная. Судьи вспомнили, что они судьи, журналисты — что они журналисты и не обязаны подчиняться МВД.
Вполне можно, что Кремль сейчас попытается выжать максимум для себя из этой ситуации и провести собственное расследование, чтобы наказать тех, кто "заказал" дело».
Сам Иван Голунов связывает свое задержание с расследованием о похоронном бизнесе. В суде он рассказал, что в последние несколько месяцев ему поступали угрозы. По неподтвержденным данным, журналист в последнее время готовил расследование о том, как похоронный бизнес в Москве связан с силовыми структурами. Но громких отставок пока ожидать не стоит, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов: «Время, в которое произошло задержание, было выбрано очень политически неправильно. Это произошло в один из дней работы Международного петербургского экономического форума, на котором, ко всему прочему, активно обсуждалось и дело Майкла Калви. Пока базовый сценарий заключается в том, что все останутся при своем. Скорее всего с аппаратной точки зрения никого увольнять не будут. Возможно, речь пойдет об оперативниках, но очень невысокого уровня. Соответственно, никто не будет додавливать ситуацию, связанную с реальным уголовным преследованием. Сомневаюсь, что нас ждут фундаментальные кадровые перестановки в столичном главке МВД, и уж точно вряд ли они последуют в ближайшее время. Как показывает практика, федеральный центр принимает кадровые решения, спустя какой-то период. Обычно это несколько месяцев, и, как правило, все такие назначения оформляются указом первого лица».
Вечером 8 июня суд отправил Ивана Голунова под домашний арест.
просмотров: 133030
просмотров: 128128
просмотров: 102574
просмотров: 74403
просмотров: 71495