CNBC раскрыл детали сделки по созданию второй по величине в мире оборонной компании

Американская военно–промышленная компания Raytheon и одна из крупнейших финансово-промышленных групп США United Technologies находятся в завершающей стадии переговоров по созданию новой компании стоимостью более $100 млрд, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений. О сделке может быть объявлено уже в понедельник, 10 июня.

По информации источника телеканала, если сделка состоится, новая компания соединит в себе космический и военный секторы, а также поставщиков таких компаний, как Boeing, Airbus и Lockheed Martin. Также источник сообщил, что сделка будет закрыта не раньше 2020 года, большей частью акций будет владеть United Technologies (53%), а ее головной офис может быть расположен в Большом Бостоне.

Ранее о создании компании сообщали источники The Wall Street Journal (WSJ). В случае подписания контракта созданная компания станет второй по размеру оборонной компанией мира. Первое место занимает Boeing.

Ни Raytheon, ни United Technologies не прокомментировали возможную сделку.

United Technologies контролирует разработку турбореактивных двигателей для военных самолетов и гражданских лайнеров, лифтов, эскалаторов Otis и климатических систем. Raytheon производит зенитно-ракетные комплексы Patriot, оборудование для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракеты AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk.