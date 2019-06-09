WSJ узнала о планах создать вторую по величине в мире оборонную компанию

Компании United Technologies и Raytheon, которые работают в аэрокосмической и оборонной отраслях промышленности, ведут переговоры об объединении, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Новая компания станет второй по величине в мире оборонной компанией.

По подсчетам американской газеты, совокупная стоимость компании может достичь $166 млрд с годовым доходом до более $70 млрд. Предполагается, что пост главы новой фирмы займет председатель правления United Technologies Грег Хейс, а должность председателя правления — председатель совета директоров и главный исполнительный директор Raytheon Томас Кеннеди. Конкретные детали сделки неизвестны.

United Technologies контролирует разработку турбореактивных двигателей для военных самолетов и гражданских лайнеров, лифтов, эскалаторов Otis и климатических систем. Raytheon производит зенитно-ракетные комплексы Patriot, оборудование для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракеты AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk. Компания входит в «большую тройку» изготовителей вооружения и военной техники для армии США вмесет с Boeing и Lockheed Martin.