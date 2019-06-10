Брокеры не пришлись ко двору

Московское агентство Paul’s Yard, бывшее некогда одним из крупнейших на рынке элитной недвижимости, может прекратить работу. После прихода новых собственников, включая Ольгу Минх, супругу полпреда президента РФ в Госдуме Гарри Минха, Paul’s Yard покинула основная команда брокеров. В итоге за полтора года агентство закрыло всего девять сделок, что в разы меньше стандартного для рынка показателя.

О том, что агентство Paul’s Yard фактически ушло с рынка недвижимости, “Ъ” рассказали пять собеседников среди девелоперов, консультантов и брокеров. По словам источника “Ъ” в крупном застройщике, формально Paul’s Yard работает, но уже более года не приводит клиентов. Два других девелопера подтверждают, что продажи через агентство не ведутся.

77 миллиардов рублей был оборот рынка элитного жилья в Москве в 2018 году, по данным Knight Frank

Агентство Paul’s Yard было основано в 2003 году в Москве Павлом Здрадовским. Тогда оно считалось одним из крупнейших на рынке элитной недвижимости и входило в десятку лучших риэлторских агентств по версии Forbes, следует из описания на сайте Paul’s Yard. В 2014–2015 годах господин Здрадовский, владевший на тот момент 74% агентства, начал снижать долю, а затем и вовсе вышел из бизнеса. В результате 48% Paul’s Yard получила Ольга Минх, супруга полномочного представителя президента РФ в Госдуме Гарри Минха. Еще 26% перешли к Татьяне Стрельцовой, супруге бывшего тогда начальником отдела Госдумы по обеспечению взаимодействия с федеральными органами государственной власти Владислава Стрельцова. Остальными 26% Paul’s Yard владеет Александр Байдаков. Вскоре после смены владельцев из Paul’s Yard ушла почти вся команда.

В Paul’s Yard заверили “Ъ”, что агентство работает: в 2018 году брокеры закрыли три сделки, а в нынешнем — шесть. Но управляющий партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Дмитрий Халин считает такой объем невпечатляющим. По его словам, сегодня на российском рынке работает около десятка крупных агентств элитной недвижимости. Каждое, подсчитал он, в среднем продает 15–30 квартир и домов, а также сдает в аренду более 50 единиц жилья в месяц.

Коммерческий директор девелоперской компании Sminex Роман Семчишин добавляет, что такие крупные агентства, как Whitewill, делают и по два-три подписания в день. Топ-менеджер вспоминает, что среди активных партнеров девелоперов Paul’s Yard нет, а последняя сделка с агентством была три года назад. Сегодня никакого присутствия Paul’s Yard на рынке, в отличие от его конкурентов, в Sminex не замечают, хотя работают со всеми московскими и региональными брокерами на рынке, продолжает он.

По данным Knight Frank, в 2018 году на рынке элитной недвижимости в Москве было заключено около 1 тыс. сделок на рекордные 77 млрд руб. против 788 сделок на 66 млрд руб. годом ранее. В январе—марте 2019 года стоимость элитного жилья в Москве выросла на 12%, до 815 тыс. руб. за 1 кв. м, подсчитали в Knight Frank. По динамике роста цен Москва оказалась на втором месте в списке 45 городов мира после Берлина (см. “Ъ” от 31 мая).

Как отмечает господин Халин, хотя число сделок на рынке элитной недвижимости увеличивается, конкуренция между риэлторами только усилилась. Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев подтверждает, что конкуренция среди агентств элитной недвижимости «колоссальная». По его мнению, фактический уход Paul’s Yard с рынка может быть связан с тем, что акционеры потеряли интерес к бизнесу. На снижение активности значительно повлиял и уход старой команды: успех брокерской компании на 60% зависит от людей и их интереса к делу, рассуждает господин Соловьев.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов