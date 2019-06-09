США и Китай договорились разделять вопросы торговли и ситуацию с Huawei

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что внесение китайской компании Huawei в черный список не связано с торговой войной между странами. В интервью телеканалу CNBC он подчеркнул, что тема Huawei — это тема национальной безопасности.

«Она отделена от торговли. И мы, и Китай признали это»,— отметил господин Мнучин. Он также пояснил слова президента Дональда Трампа, который ранее сказал, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем. «Думаю, президент говорит о том, что, если мы продвинемся в торговых вопросах, он, возможно, будет готов сделать что-то по Huawei, если Китай предоставит определенные гарантии»,— сказал американский министр.

Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О последних событиях торговой войны — в публикации “Ъ” «В торговую войну вступили танки».