В торговую войну вступили танки

Тайвань подтвердил, что подал заявку на совершение крупнейшей за последние годы закупки у США военной техники на сумму $2 млрд. Приобрести планируется более 100 танков M1A2 Abrams, более 400 противотанковых ракет Javelin, 250 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и многое другое. У президента США Дональда Трампа есть 120 дней на ответ, и он, скорее всего, будет положительным: Вашингтон использует Тайвань в качестве одного из инструментов давления на Пекин в ходе разворачивающейся «торговой войны». Власти КНР уже выразили протест и потребовали запрос отклонить.

Министерство обороны Тайваня подтвердило в четверг, что направило Вашингтону запрос на поставку военной техники на сумму около $2 млрд. Среди запрошенного вооружения — 108 танков M1A2 Abrams, 1240 противотанковых комплексов TOW, 409 противотанковых ракет Javelin и 250 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Представители ведомства сообщили, что запрос был Вашингтоном получен и находится в стадии рассмотрения. В Белом доме и Пентагоне информацию пока не комментируют, но, по информации Bloomberg, американское оборонное ведомство направило в Конгресс уведомление о том, что готово одобрить запрос тайваньских властей.

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Реакция Китая ожидаемо оказалась критической. «Наша позиция четкая и последовательная,— заявил на брифинге пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан.— Мы призываем США понять высокую чувствительность этого вопроса, осознать вред, который наносится продажей Тайваню оружия, и придерживаться ''принципа одного Китая''». Напомним, что Пекин воспринимает де-факто независимый Тайвань как свою мятежную провинцию и требует от всех стран не иметь с ним никаких контактов, кроме экономических и культурных. США признают позицию Пекина, но при этом имеют акт об отношениях с Тайванем 1979 года, в соответствии с которым оставляют за собой право продавать туда оружие для задач обороны острова.

Если продажа все же состоится, она станет крупнейшей в истории американо-тайваньских отношений с 2011 года (тогда речь шла о $5,85 млрд).

При этом стоит отметить, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заметно активизировал продажи вооружения правительству острова: в 2017 году был заключен контракт на $1,42 млрд, а в 2018 году — на $330 млн.

Новое объявление о закупке вооружений было сделано Тайванем в стратегически важный момент, через несколько дней после 30-й годовщины восстания на площади Тяньаньмэнь в Китае, жестко подавленного войсками КНР. И глава Госдепартамента США Майкл Помпео, и президент Тайваня Цай Инвэнь выступили с осуждением Пекина. Глава острова также заявила, что «несмотря на угрозы и подрывную деятельность (китайских агентов.— “Ъ”), Тайвань будет помнить о Тяньаньмэнь и не склонится», пока она остается президентом. В настоящее время на Тайване идет активная подготовка к выборам 2020 года, и продажа оружия поможет госпоже Цай укрепить имидж защитницы острова от КНР.

В период обострения «торговой войны» между США и КНР продажа оружия Тайваню может стать одним из элементов американской стратегии давления на Китай. Выступая в конце прошлой недели на международной конференции в отеле «Шангри-Ла» в Сингапуре, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ предупредил США, что Пекин не потерпит вмешательства в конфликт вокруг Тайваня. На это и. о. министра обороны США Патрик Шанахан ответил, что Вашингтон считает поведение КНР в регионе неприемлемым и «задабривать» Пекин не намерен.

Михаил Коростиков