«Газпром» ведет переговоры об увеличении поставок по «Силе Сибири» на 6 млрд кубометров в год

«Газпром» ведет переговоры по увеличению поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири» на дополнительные 6 млрд куб. м в год, сообщает ТАСС. Соответствующее заявление председатель правления компании Алексей Миллер сделал в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Ранее о перспективах увеличения поставок газа в Китай по «Силе Сибири» говорилось в ходе переговоров президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

Речь идет о поставках 6 млрд куб. м в год дополнительно к тем 38 млрд куб., о которых «Газпром» и китайская CNPC договорились в 2014 году. По оценкам аналитиков, при текущих ценах на нефть газ «Силы Сибири» будет более конкурентоспособен на китайском рынке по отношению к газу из Мьянмы, Средней Азии и долгосрочным контрактам на СПГ. Поставки российского газа в Китай по «Силе Сибири» должны начаться в декабре 2019 года.

О перспективах увеличения поставок российского газа по новому трубопроводу читайте в материале “Ъ” «Китай набирает "Силу Сибири"».